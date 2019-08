Piden reconocimiento y respeto de la SET

Cd. Victoria, Tam.- El 25 de junio se llevó a cabo una mesa de negociaciones entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México, tras la cual, se logró el reconocimiento oficial a ese organismo gremial de reciente creación; asimismo, la Secretaría General del SITEM demandó al Estado de Tamaulipas reconocerle como interlocutor magisterial.

"Hago un llamado al gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y al secretario de Educación interino, Mario Méndez, para decirles que el SITEM es un sindicato que le apuesta a la Educación Pública, que es un sindicato de diálogo, es un sindicato humano, sensible que por encima de todo están los acuerdos y la negociación permanente", comentó el secretario general Diego Animas Delgado en rueda de prensa en esta capital.

Agregó que el SITEM cuenta con presencia en doce estados entre los que destacan Oaxaca, Querétaro, Tabasco, y Veracruz, donde ya se cuenta con secciones estatales protestadas; en este sentido adelantó que entre el 17 y 18 de agosto se llevará a cabo la elección de la nueva dirigencia estatal la cual actualmente se encuentra representada por la maestra Alma Delia Ortiz Arroyo, y la Sección Tamaulipas compuesta por 800 docentes.

"Que la secretaria general pueda estar en todos los eventos públicos convocados por la Secretaría de Educación, no únicamente invitar al SNTE porque entonces no están respetando los acuerdos establecidos en la Ciudad de México", por otro lado, el maestro Animas Delgado enfatizó que 14 agremiados de ese sindicato han sufrido hostigamiento y acoso por parte de las distintas secretarías de Educación en los estados, de los cuales tres tamaulipecos están pendientes de ser reinstalados y recibir los sueldos caídos según el laudo del juez.

Finalmente, el dirigente nacional del SITEM añadió, "no puede ser posible que aún aquí en Tamaulipas exista el acoso laboral, hay mandos medios en la secretaría que le dicen al compañero ´¿tienes problemas? Te los resolvemos, pero desafíliate, deja el SITEM´, y eso no se vale, eso no es justo".