Piden que se vaya de México

El actor argentino Juan Soler fue duramente criticado ayer a través de las redes sociales tras darse a conocer las declaraciones hechas a una revista del corazón en las reveló que no traería a sus hijas a vivir a México, pues considera que el país está descontrolado en temas de violencia y delincuencia.

"A mí me encanta venir a México, ahora estoy viviendo aquí; sin embargo, actualmente lo veo con mucha incertidumbre; se están yendo muchos mexicanos de aquí", dijo el actor de telenovelas.

¡NO LAS TRAERÍA!

Indicó que aunque se considera mexicano no traería sus hijas a vivir a este país, pues desde hace nueve años viven en Estados Unidos y son muy felices. "No me atrevería a darles un cambio tan drástico en sus vidas. En definitiva no las traería".

Al preguntarle si su separación matrimonial tuvo con ver con que Maky no quería vivir en México, Soler dijo que como ciudadano considera que hay muchas cosas que están fuera de control.

"No me gusta este gobierno, siento que el Presidente es una persona que no está cerca de la gente, creo que es el que más alejado está de las personas con más necesidades y en malas condiciones de vida", agregó.

LE LLUEVEN COMENTARIOS

Tras estas declaraciones, Juan Soler, quien se encuentra en México trabajando en la serie "Momentos", ha recibido críticas en las redes sociales donde le piden que se regrese a su país.

Entre las reacciones contra el actor se leen: "Debería quedarse allá con sus pingüinos Juan Soler, aquí en México nadie lo necesita; él necesita de México, no permitamos que ningún extranjero se entrometa en asuntos políticos de nuestro país", escribió @luisenrique73.

"Típico de personas extranjeras que se benefician de vivir de México... que se regrese a Argentina a ver si tendrá las mismas oportunidades que tiene aquí", publicó @Freddyl30048025.