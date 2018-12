Piden que se prohíba el fracking en Nuevo León

Monterrey, México.

Consideraron que es un importante avance que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie que no se permitirá esta práctica en su Administración, pero señalaron que es tiempo de llevar esa prohibición a las leyes.



Hilda Rivera, integrante del movimiento, mencionó que los legisladores son los representantes que pueden alzar la voz para pedirle al Gobierno estatal y federal la prohibición de la práctica.



"Nosotros consideramos que ellos (los Diputados) tienen que llegar a un punto de acuerdo para poder expresarse en contra del fracking y de esta manera presionar al Gobierno del Estado, porque ellos tienen el poder de determinar si hay fracking en el Estado o no lo hay", expresó.



Señaló que en el Estado los municipios que presentan un problema de fracking son Anáhuac y Los Ramones.



Indicó que la actividad deriva a que haya contaminación del agua por la combinación de productos químicos y los movimientos telúricos.



Además, mencionó que en otros Estados se han despojado de territorio para realizar exploraciones, situación que buscan evitar en Nuevo León.

"Grupos de interés poderosos se resisten a la cancelación del uso de la técnica de facturación hidráulica", dijo María de la Paz Quintanilla, integrante del Movimiento en Defensa de la Madre Tierra.



"Hay que pasar del anuncio del Presidente a una política de No Fracking ni aquí, ni allá, ni ahora, ni nunca.



"Demandamos al Gobernador Jaime Rodríguez que declare a Nuevo León como territorio libre de fracking, y al Congreso que se manifieste en un punto de acuerdo en ese mismo sentido".