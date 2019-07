Piden que pastores evangélicos puedan ser votados

La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) pide eliminar la restricción para los ministros de culto de ser votados para ocupar cargos públicos y asociarse con nes políticos, con lo que se abre la puerta a que puedan formar partidos, así como ser militantes de estas instituciones.

Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternice, comentó a EL UNIVERSAL que se debe modicar el artículo 130 constitucional, el cual establece el principio de la separación entre el Estado y la Iglesia, a n de que se otorguen derechos políticos a los ministros de culto. Advirtió que es tiempo de analizar la laicidad en México, la cual ya no signica una "antirreligiosidad".

"Es momento [de que la ley se reforme] y se puedan dar derechos políticos plenos a los ministros de culto. Somos el tercer país en el mundo en el que se nos prohíbe a los ministros tener derechos políticos, como es Venezuela y Cuba. [Ese] es el nivel de atraso que tenemos. Es momento de debatir el estatus del laicismo en México", resaltó.

El artículo 130 indica que los ministros "no podrán asociarse con nes políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. (...) Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa". El pastor evangélico aseguró que las iglesias no son enemigas del Estado, sino que pueden coadyuvar para reconstruir el tejido social, además de combatir temas como la violencia y la corrupción, por lo que pidió a los legisladores "actualizarse", a n de analizar los modelos de laicidad de países como Alemania o Francia. "No somos enemigos del Estado mexicano. También somos mexicanos, somos ciudadanos y estamos totalmente de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en continuar ayudando al gobierno no sólo en todos los programas sociales, sino también para poder coadyuvar en el tejido social del país", apuntó.

El presidente de la Confraternice —que agrupa a 7 mil iglesias evangélicas— previó sostener una tercera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para proponerle estos cambios; rerió que un gobierno laico es aquel en el que no hay preferencia por una confesión religiosa y en el que son incluidos todos los credos, los ateos y los agnósticos. "Es arreligioso, mas no antirreligioso", añadió.

Además de los cambios constitucionales, Farela Gutiérrez planteó que la Ley de Asociaciones actos religiosos de culto público fuera de los templos y su transmisión se requiere obtener autorización de la Secretaría de Gobernación o de las autoridades correspondientes, ya sean locales o estatales.

"Que ya no haya necesidad de estar avisando a la Secretaría de Gobernación de estas celebraciones fuera de los templos ni sobre las transmisiones de estos eventos. Esto ya es obsoleto, no se deben restringir, porque esto limita la libertad de culto", subrayó. El Gran Diario de México publicó en su edición del 25 de julio que un grupo de religiosos de las diversas expresiones de fe que hay en el país se encuentra en diálogo con el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, con la intención de iniciar el análisis para la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En las reuniones que han sostenido se ha examinado la construcción de una iniciativa que benecie a todas las asociaciones religiosas y que pueda incluir concesiones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, o en su caso, elaborar una nueva norma en la materia. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ha sufrido tres modicaciones desde su publicación en el Diario Ocial de la Federación (DOF), en 1992. La primera fue en 2006; la segunda, en 2010, y la tercera, en 2015, pero en ninguna de ellas se ha autorizado el uso de medios electrónicos a las diferentes iglesias.

Piden respetar separación de Iglesia y Estado. Efrén Velázquez, presidente del Consejo Interreligioso de México —que agrupa a miembros de religiones como la judía, budista y anglicana—, destacó que las iglesias no deben tener medios de comunicación para expresar su fe: "Creemos que eso debe vivirse al interior de cada tradición religiosa, pero que no debe expresarse de manera pública, porque sería como un proselitismo hacia una sociedad [en la] que no todos profesan fe". Resaltó que es favorable que la Iglesia busque la colaboración con el gobierno para atender problemas sociales, pero respetando la separación entre la Iglesia y el Estado para evitar que se imponga el pensamiento de algún grupo religioso. Élder Helamán Montejo, director de Asuntos Públicos en México de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), consideró que para elaborar una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas se debe incluir a todos los involucrados para hacer un análisis de los elementos que debe contener esta legislación, en la que todas las iglesias resulten beneciadas.

En semanas pasadas, Alfonso Miranda, secretario general del Episcopado Mexicano, aseguró que se requiere de una reforma a la ley para facilitar la colaboración entre Iglesia y Estado que no sólo abarque el tema del acceso a los medios de comunicación para las asociaciones religiosas, sino también temas de educación y del libre ejercicio de la fe.