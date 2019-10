Piden que etiquetado no frene inversión

Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé México, dijo que el nuevo etiquetado debe tener perfiles nutricionales alcanzables que permitan a las empresas seguir reformulando productos.



El Gobierno presentó a consulta pública un proyecto de actualización de la NOM 051, que contiene especificaciones generales del etiquetado.

Las compañías pueden hacer esfuerzos para reformular un producto, añadiendo vitaminas, zinc o hierro, pero si pese a esto llevarán sellos negros de advertencia no motivará a realizar mejoras, ejemplificó Fausto Cota.

Una Norma que no permite reformular inhibirá la inversión e innovación de productos, expuso.



"Nestlé cumplirá las leyes de los países donde opera, pero hay ciertos puntos de la Norma que deberían ser revisados, discutidos. Creo que toda la industria hoy está alertando porque hay serias equivocaciones", comentó.



PepsiCo México coincidió en que el etiquetado debe incentivar la reformulación a través de la innovación y el desarrollo.



"Para que el etiquetado sea eficaz, consideramos que debe ser informativo, al describir con precisión al alimento y bebida no alcohólica tal y como es; ser comparable y debe incentivar la reformulación", dijo la compañía.



Grupo Bimbo señaló que aún es muy temprano para conocer las implicaciones del etiquetado.



Otro de los puntos que contiene el proyecto de la Norma es que si un producto lleva un sello no se permitirá el uso de personajes de las marcas o hacer promociones.



Esto puede ocasionar que aumente el costo de los productos, consideró Costa.



"La marca tiene un personaje que muchas veces puede ser histórico, entonces tampoco hace sentido que este producto que el consumidor identifica por toda la vida no pueda tener su personaje", añadió.