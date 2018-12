Piden proteger a la mariposa monarca

Investigadores del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional (IPN) promueven una cultura ecológica y el cuidado de las especies en tránsito por la ciudad, en particular de la mariposa monarca cuando realiza su recorrido migratorio hacia el centro del país.

Exhortan a que no se les capture o cause daño en su paso por la región y que se cultiven flores para que se alimenten antes de continuar con su desplazamiento.

José Luis Hernández Mendoza, doctor en ciencias y académico del IPN, comentó que la mariposa monarca viaja desde el norte de Estados Unidos y Canadá hasta los bosques de coníferas de Michoacán donde reposa varios meses.

Dijo que este y todos los años la mariposa monarca pasa por la región, por Reynosa, visitándonos en su viaje de descanso invernal.

Explicó que su migración es impulsada por los frentes fríos o "nortes" que se presentan en esta época, pues viajan en las masas de aire caliente.

Aprovechando los desplazamientos de las masas de aire que vienen del norte pueden hacer el recorrido en tan sólo una o dos semanas para llegar puntuales a su cita en los bosques de Michoacán.

Para el regreso utilizan los vientos calientes que inician en marzo y que les permite movilizarse en un rango de altitud entre los 100 metros con respecto al suelo. Cuando la temperatura se incrementa las mariposas empiezan a tomar calor, a volar y de nuevo inician "un viaje sin regreso".

"¿Sin regreso?", preguntó el académico y el mismo se responde: "Si, las mariposas al iniciar el vuelo migratorio de norte a sur y después desde Michoacán, usando las corrientes de aire caliente hacia el norte hasta llegar a Texas u Oklahoma y luego a Canadá, se suceden unas cinco generaciones donde sólo la información genética que guardan les permite reconocer el camino de regreso al centro de México".

Hernández Mendoza agregó: "Si todo lo anterior parece complicado, creo que eso es lo más sencillo. Las mariposas despiertan del largo período invernal, copulan e inician su vuelo hacia el norte, llegando a Texas, donde por lo general termina su vuelo y antes de ello depositan sus huevecillos".

"De dichos huevecillos nacen larvas coloridas (amarillo, negro y blanco) que se alimentan durante dos semanas almacenando grasas, las cuales emplean en la metamorfosis de larva a crisálida (pupa). En este estado permanece casi inmóvil durante unos días y posteriormente emerge la bella mariposa que admiramos libando de las flores del jardín".

Reveló que la mariposa monarca no tiene depredadores, ya que cuando es larva se alimenta de una planta (Asclepia) que tiene toxinas y le brinda un sabor no deseado.

Esto es aprovechado por mariposas imitadoras que se apropian de sus colores para evitar que aves y otros depredadores las tomen como alimento.

Propuso: "Es tiempo de mostrar amabilidad dejando flores para que las Monarcas puedan alimentarse a su paso por esta región. De todas maneras sólo prueban, vienen deshidratadas, no son grandes consumidoras de alimento pues el viaje es largo y el equipaje debe ser ligero".

MARIPOSAS MIGRANTES

En la migraciones no hay nada nuevo, desde tiempos inmemorables los animales se han desplazado de un lugar a otro en busca de mejores condiciones y alimento. Huyendo del frío del invierno recorren miles de kilómetros sin importar los peligros que les acechan.

Inconfundibles y fácilmente reconocibles por su tipo de vuelo las mariposas monarca se distinguen de las otras.

"En la primavera inician el viaje de regreso. ¿De regreso? ¿Es de allá o es de acá? Es como la historia del huevo y la gallina", sintetizó el académico.

José Luis Hernández Mendoza, doctor en ciencias e investigador del Centro de Biotecnología Genómica del IPN.

FASES. Larva, crisálida y mariposa; el proceso de metamorfosis de la mariposa monarca.

5 cosas que debes saber

1 Viaja desde Estados Unidos y Canadá para llegar a los bosques de Michoacán donde reposa meses

2 Tardan un promedio de dos semanas para realizar su recorrido completo

3 Los vientos les permiten elevarse hasta 100 metros del suelo

4 Pasan cinco generaciones para que conserven su información genética y puedan regresar

5 No tiene depredadores, ya que cuando es larva se alimenta de una planta que tiene toxinas y le brinda un sabor no deseado