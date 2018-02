Piden protección para turistas de Estados Unidos

En una carta enviada ayer al Secretario de Estado Rex Tillerson, la Senadora Tammy Baldwin, demócrata por Wisconsin, dijo que los más de 140 casos recientemente reportados de turistas que perdieron el conocimiento y resultaron lesionados -en algunos casos perdiendo la vida- tras tomar cantidades pequeñas o moderadas de alcohol muestran que el Departamento necesita adoptar un enfoque más "proactivo y centrado en las víctimas".

"Aunque entiendo que el Departamento de Estado no tiene jurisdicción legal para investigar casos específicos, confío en que un análisis exhaustivo y preciso de la información proporcionada por las víctimas revelará cuestiones sistémicas relacionadas con alcohol ilícito, instituciones judiciales e impartición de justicia débiles y corruptas, una ausencia del estado de derecho, y un entorno peligroso en general para los ciudadanos estadounidenses en México", escribió Baldwin.



La presión de funcionarios electos le sigue a una investigación de meses por parte del periódico Milwaukee Journal Sentinel, que fue el primero que descubrió la serie de problemas en julio.



La organización noticiosa empezó a investigar después de que Abbey Conner, una estudiante de 20 años de la Universidad de Wisconsin en Whitewater, se ahogó bajo circunstancias sospechosas durante unas vacaciones familiares en enero del 2017, a horas de haber llegado a un resort.



Su hermano mayor, Austin, entonces de 22 años, sobrevivió, aunque fue encontrado inconsciente cerca del lugar. No recuerda qué sucedió.



Desde ese caso, el rotativo ha sabido de más de 140 personas que tuvieron experiencias aterradoras y en ocasiones trágicas mientras visitaban México, principalmente en hoteles lujosos de todo incluido.



El Departamento de Estado tiene datos escasos sobre las muertes de ciudadanos estadounidenses en México y sólo en los últimos meses empezó a llevar seguimiento de los lesionados. Desde entonces ha recibido 17 reportes de lesiones relacionadas con el alcohol, de acuerdo con cifras que el Departamento proporcionó el viernes.



Los viajeros expresaron frustración y sentimientos de ser revictimizados cuando personal del hotel, la Policía e incluso doctores y empleados de hospitales locales parecían indiferentes y a veces hostiles cuando solicitaban ayuda.



En agosto, el Senador demócrata de Massachusetts, Edward Markey, envió una carta a Tillerson diciendo que le preocupaba que el Departamento de Estado estuviera minimizando los riesgos que los viajeros estadounidenses enfrentan en México porque los ciudadanos podrían tener una falsa sensación de seguridad en los hoteles.



Funcionarios del Departamento de Estado dicen que ya han mejorado la comunicación con los viajeros desde que realizaron una evaluación interna de sus políticas, el año pasado.



Encontraron que los viajeros no entendían la diferencia entre advertencias y alertas de viaje y qué hacer en respuesta. Lanzaron un nuevo programa de información en enero que optimiza el sistema de advertencias.



El Departamento de Estado ha designado a todo el país de México como Recomendación de Viaje Nivel 2, que significa que los turistas deberían "ejercer una mayor precaución".



El Nivel 3 significa que los turistas deben reconsiderar sus planes de viaje y el Nivel 4 es una sugerencia de que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar ahí.



El mes pasado, el Departamento designó ciertas zonas de México como Nivel 3 y 4, pero no incluyó los populares destinos turísticos de Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos o Puerto Vallarta, clasificados como Nivel 2.