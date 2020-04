Piden protección para neumonías atípicas

Personal de salud de diferentes entidades exige que los mismos insumos de protección para atender a pacientes con Covid-19 también sean entregados para quienes tratan a personas con el diagnóstico de neumonía atípica.



A nivel nacional se han formado grupos en redes sociales de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comparten las condiciones labores que se presentan en los centros a los que están adscritos.

Las quejas de faltas de insumos son frecuentes, también expresan el temor por contagios y anuncian acciones coordinadas para evitar ser víctimas.

Entre éstas impulsan que se exija a los jefes de los hospitales entregar material de protección a quienes atienden casos de neumonías atípicas, al advertir que ante la falta de pruebas o lo tardadas que son las entregas de resultados, se corre el riesgo de que se trate de personas con coronavirus.

"La están haciendo más canijas para enviarte el material, ahorita resulta que van a manejar solamente que sea Covid y que muestres el diagnóstico que realmente es Covid y si no, no y los que son sospechosos pues los van a manejar como aislados por gota", comentó una doctora de esta red de médicos y enfermeras.

"Ahorita hay varios sospechosos, de los cuales varios ya salieron que algunos ya fallecieron y algunos compañeros ya salieron que están afectados, pero entonces imagínate cuánta gente de la que está sospechosa de la que no es, está desprotegida, entonces ese es el problema grande y serio que se está haciendo un fomite completo en los hospitales por falta de control de que nada les cuesta darnos una simple mascarilla N95, ya ni siquiera pedir completo, °por favor!, es indignante".

Asimismo, en los grupos privados creados a través de redes sociales, han ingresado abogados que les asesoran sobre el impacto de emprender acciones legales.

En algunas entidades como el Estado de México y Oaxaca, personal médico se ha amparado contra la falta de insumos.

Además, otro grupo de médicos ya se asesora sobre la posibilidad de decretar un paro masivo de actividades en el IMSS, como medida de presión para obtener el acceso irrestricto al material solicitado.

A decir de un informante, esta medida es una opción contemplada en sedes de Puebla, Zacatecas, la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, y Nuevo León.

Una de las abogadas que los asesora, apuntó la fuente que es miembro de este grupo nacional, les solicitó que primero se dé aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para realizar este cese de labores conforme al derecho sin afectaciones para los empleados.

"Sí sería bueno eso, porque se están dando casos en diferentes lugares, en todos los lugares no se está dando material. No es nada más aquí, es a nivel nacional. Vamos a armarla bien, porque no es justo, no nos están dando a nosotros nada. Nosotros somos el movimiento, sin nosotros no se puede mover nada", comentó una doctora de Puebla.