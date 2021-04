Piden protección para madre de hija violada

`Johena´ es la madre de familia cuya hija de 10 años fue atacada por un hombre que es investigado, pero que no ha sido arrestado.

Noticia Relacionada Baudelaire, el inventor de la vida moderna

Acompañada de la activista Mimi Espinoza y de otras personas que la apoyan, ella se plantó frente al Centro de Justicia la mañana de ayer pidiéndole a las autoridades que se haga justicia rápida y que la protejan porque el supuesto violador la amenaza.

"Me manda mensajes de texto para decirme que mejor retire los cargos, que me va a pasar algo o a mis hijas, tengo miedo y las autoridades no me han dado protección", afirmó.

Indicó que tanto la Policía de Laredo como la Fiscalía de Distrito investigan el caso, pero ninguna de las dos agencias le ha dado la protección que ella requiere. La denuncia contra el presunto violador, identificado como Francisco Ángeles Delfín, se presentó el 9 de marzo pasado cuando la niña envió una carta a la escuela donde estudia para denunciar el ataque sexual.

"La niña no me lo dijo a mí directamente, se lo dijo a una amiguita y mandó una carta a la escuela, ahí fue donde comenzó todo", afirmó.

La menor ya fue revisada por un médico y por personal del Departamento de Servicios de Protección Infantil para que se realicen las investigaciones. El hombre rentaba un cuarto en la casa de la familia desde hace más de un año y aprovechó un descuido para abusar de la niña en la misma casa.

"Mi niña está destrozada, con miedo y vergüenza, pido se haga justicia, que arresten a este hombre para que no haga más daño", mencionó Mimi Espinoza.