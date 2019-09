Piden protección a los animales

Ciudad de México.

Caifanes ofreció una noche espectacular en el Auditorio Nacional al hacer un recorrido por todos los éxitos de su carrera artística, misma que fue reconocida con un Disco de Oro y Platino durante el concierto.

La banda de rock no esperaba tal reconocimiento por parte de su sello discográfico, así que sin previo aviso se tuvo que cambiar un poco el programa de la noche.

"Esto fue una sorpresa para nosotros, muchas gracias, pero esto es gracias a todos ustedes", dijo Saúl al recibir los discos.

MENSAJE SOCIAL

Saúl siempre manda un mensaje social o político durante sus presentaciones; en esta ocasión se enfocó en la protección de los animales.

"... Como seres humanos nunca vamos a poder llegar a evolucionar, si no podemos amar a los animales, cuando entendamos que una hormiga, un insecto, es igual de importante que una ballena o que tú o que yo, lograremos un equilibrio, no sólo en la Tierra, el universo; de nada sirve la tecnología si seguimos siendo grotescos e incapaces de amar a un pobre animal, que te da la vida y no te lo pregunta", dijo Saúl, antes de interpretar "Tortuga".

El concierto inició a las 21:00 horas y cantaron temas como "Antes que nos olviden", "Hasta morir", "Ave", "Nada" y "La célula que explota", ovacionados por las 10 mil personas que se dieron cita en el lugar. La noche terminó con "La negra Tomasa".