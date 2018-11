Piden prohibir peleas de gallos

Cd. de México.

Para Antonio Franyuti, director general de la organización Animal Heroes, esta prohibición marca el comienzo del camino para que la actividad se prohíba en todo México.

"Primero podemos hacerlo como se hizo con los animales que se usaban en circos, haciendo que cada legislatura local modifique sus leyes y en segundo lugar a través de una ley federal", detalla.



En 2016, se expidió un proyecto de decreto para crear la Ley General de Bienestar Animal, que no fue aprobada, pero se pretende retomar en esta legislatura a principios del próximo año.



"Apoyamos la creación de una bancada animalista en donde varios senadores, diputados y gobernadores trabajaran por los derechos de los animales", comparte Franyuti.



El 31 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) declaró constitucionales los artículos de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz que prohíben las peleas de gallos.



La legislación veracruzana considera que esta actividad es un acto de crueldad y maltrato, por lo que la Comisión Mexicana de Promoción Gallística (CMPGAC) promovió un amparo que señalaba que los cambios realizados a la ley en noviembre de 2016 vulneraban sus derechos constitucionales a la cultura, propiedad, libertad de trabajo, derecho a la igualdad y no discriminación.



No obstante, la SCJ determinó que las modificaciones no vulneran la Constitución de México.



"Ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución", resolvieron los ministros de la Primera Sala.



Si la Corte emite cuatro resoluciones más como la de Veracruz, constituirán jurisprudencia, por lo que podría aplicarse la medida a nivel nacional.



Efraín Rábago, presidente de la sección nacional de la CMPGAC, afirmó que la prohibición en todo el País sería un duro golpe para los criadores de gallos.



"Podría suceder y sería un golpe tremendo para las tradiciones mexicanas y de cientos de miles de personas que trabajan en esto".



"Ahora las peleas están prohibidas, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados porque creemos que hay algo turbio en esa decisión", comenta.