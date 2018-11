Piden primaria de inclusión para el sector poniente

Miriam Yuleth Castro García, maestra jubilada.

"Esa clase de pequeños no pueden acudir a una escuela especial porque no son aceptados ahí pues no lo requieren y tampoco pueden ir al CRI porque sus papás no pueden faltar a la maquila a llevarlos porque les descuentan el sueldo que les pagan y creemos que la mejor solución a este problema es crear un plantel del ramo en cuestión", dijo Miriam Yuleth Castro García, maestra jubilada y fundadora de la Escuela Primaria "Camila Garza Rodríguez", ubicada en la colonia Villa Florida.

Nos estamos dando cuenta, añadió, que cada vez son más los niños que batallan para aprender a leer y escribir y son precisamente las escuelas inclusivas la solución al asunto que hoy nos ocupa.

Sería un gran beneficio tanto para los alumnos y papás así como mamás que se pudiera construir la institución educativa en alguna de las colonias como Villa Florida, Granjas Económicas del Norte, San Valentín, Bugambilias o Villas del Roble.

Sería injusto y un error, señaló Castro García, esos pequeñines se vieran rezagados y que por tanto no terminaran la primaria y que después ya al paso de los años busquen otro tipo de oportunidades.