Piden prepararse ante el frente frío

Regional

Ante la inminente llegada de un nuevo frente frío que se desplazará por el norte de Tamaulipas, provocando en algunos casos temperaturas muy cercanas a los cero grados, incluso congelantes, las autoridades de Salud y Protección Civil recomiendan a los residentes de la comarca ribereña, tomar las medidas necesarias para protegerse.

Como siempre ocurre en esos situaciones, son los adultos mayores y los niños, quienes mayor riesgo tienen durante las temperaturas extremas, en este caso el frío.

Griselda Castillo Macías, enfermera de una institución médica oficial, hizo un llamado a los padres de familias para que abriguen muy bien a sus hijos y los adultos mayores, porque las bajas temperaturas sueles ser factor de enfermedades respiratorias en ese sector de la población.

Cuando se toman las medidas adecuadas, el índice de enfermedades virales producidas por el frío suelen bajar, por ello se necesita de la participación de los paterfams, para que se pueda reducir el índice de los males de la temporada.

En base al pronóstico del tiempo, el clima podría mejorar hoy y mañana, en comparación con días anteriores pero el sábado se registra un brusco descenso.

Sin embargo, se pronostica que el domingo será el día más frío, con temperaturas que en algunas áreas, podría bajar en ciertas horas, hasta el punto de congelación.

Por eso se recomienda que además de abrigase bien, evitar las corrientes de aire, de ser posible que los niños eviten salir del calor del hogar al frío del exterior.

Consumir frutas, verduras y líquidos calientes, son otras de las recomendaciones que se está formulando a la población.

Ya para el lunes, se tiene anunciado de que habrá una notable mejoría con un día totalmente soleado, según indica el reporte del clima, que como se sabe no tiene palabra de honor y podría cambiar de manera intempestiva.

Como las temperaturas más bajas se registrarán el sábado y domingo, el descenso en el termómetro no afectará las clases.

Pero eso no implica que los padres de familia, no deban extremar precauciones el fin de semana para proteger a sus hijos, principalmente con aquellos que no se han vacunado contra la influenza, que por desgracia son la mayoría.

Paradójicamente, el sábado y domingo, cuando se registrarán las temperaturas más bajas, podría asomar el sol durante algunos momentos del día, pero las temperaturas más frías serán durante la madrugada y las mañanas.

El domingo, será cuando se registren las temperaturas más bajas, por la tarde la temperatura ascenderá y se recuperará notablemente, para que el lunes el clima sea mucho más favorable.