Piden planta eléctrica a AMLO, revive proyecto

Los Cabos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ´revivió´ hoy en su discurso la central eléctrica que fue cancelada el pasado 15 de julio por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con la que se pretende garantizar el abasto de energía en Baja California Sur.

Este mediodía, al encabezar un acto sobre el mejoramiento urbano de colonias populares, el Mandatario federal escuchó el reclamo del Gobernador Carlos Mendoza Davis, quien pidió mantener el proyecto para evitar las fallas y los apagones.

"Lo he dicho, siempre sostengo mi palabra, en desarrollo puede y debe ser respetuoso del medio ambiente; generar riqueza arrasando el medio ambiente es torpeza, no debe suceder, no en Baja California Sur donde estamos orgullosos de nuestras bellezas y nuestro patrimonio ambiental", dijo.

"Ayúdenos, señor Presidente, necesitamos que nos eche la mano en este tema para que este Estado no pierda energía ni dilapide su patrimonio ambiental, queremos crecer pero también queremos vivir en prosperidad, le solicito, en nombre de la sociedad, que nos apoye y que se retome la construcción de esa planta de electricidad de ciclo combinado que utiliza gas natural como combustible que tanto requerimos".

ANUNCIÓ CANCELACIÓN

El pasado 15 de julio, la CFE anunció la cancelación de la licitación internacional para cuatro plantas: dos proyectos de ciclo combinado de gas y vapor en Salamanca y San Luis Potosí; la planta de energía geométrica en Humeros, Puebla, y la central de combustión interna Baja California VI.

La empresa argumentó que no existían condiciones para continuar con la licitación, ante la emergencia por la pandemia de Covid-19.