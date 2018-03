Piden pena de muerte para agresor de Florida

Por su parte, Nikolas Cruz, de 19 años, tiene programada una comparecencia este miércoles en una acusación por 34 cargos, incluidos 17 por homicidio en primer grado, por lo que sus abogados han dicho que se declararía culpable en caso de que no se considere la pena capital.

Mientras, la oficina del Fiscal del Estado, Michael Satz, presentó la solicitud formal de sus intenciones la mañana de hoy, misma que no representa un impedimento para alcanzar un acuerdo con los fiscales encargados del caso.



La única alternativa de condena para Cruz, además de la pena de muerte, podría ser la de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.



El Defensor Público del Condado de Broward, Howard Finkelstein, cuya oficina representa al joven agresor, afirmó que había muchas señales de advertencia sobre que Cruz era mentalmente inestable y potencialmente violento, y que la pena de muerte podría ser demasiado.



De la misma forma, Finkelstein aseguró que el ex alumno de la escuela atacada probablemente se declarará culpable si los fiscales optan por no buscar la pena de muerte.



"Porque de eso se trata este caso. No, ¿lo hizo? No, ¿debería irse libre? Debería vivir o debería morir", aseguró el defensor el mes pasado.



Hasta el momento, la oficina de la defensa de Cruz no ha respondido a los cuestionamientos sobre el tema.