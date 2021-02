Piden parlamento abierto por iniciativa eléctrica

En un pronunciamiento, los diputados perredistas demandaron que la propuesta remitida ayer sea analizada en un parlamento abierto en el que participen especialistas, trabajadores del sector e instancias de la Administración Pública como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que se trata de un tema estratégico para el País.

Recordaron que la iniciativa plantea en sus artículos transitorios revisar los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica vigentes y que operan en el marco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como la posibilidad de que éstos sean revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante procedimiento administrativo. Además, indicaron, propone revisar los contratos suscritos con productores independientes o externos.

"La propuesta legislativa preferente anticipa una escalada en las confrontaciones entre el Ejecutivo federal y las empresas extranjeras que han invertido cuantiosos recursos en el sector eléctrico en litigios legales tanto en Tribunales Internacionales como con sus gobiernos, con el alegato de incertidumbre jurídica, por no respetarse el Estado de Derecho, específicamente las reglas establecidas en la Reforma de la Industria Eléctrica en 2013, así como las cláusulas del tratado comercial del T-MEC", sostuvieron.

Lamentaron que en lugar de incentivar las energías limpias en el País, el Ejecutivo federal pretenda modificar el orden del despacho eléctrico, al colocar la electricidad generada por la CFE por sobre cualquier otra fuente, incluidas las limpias. Lo anterior, afirmaron los legisladores, implicará un mayor costo de generación del Sistema Eléctrico Nacional y el pago a productores externos por capacidad instalada que no va a usar la Comisión.

"Se busca incrementar la participación de la CFE en la generación eléctrica sin reparar en el incremento de los costos de generación, ni el cumplimiento de nuestros compromisos en materia ambiental", insistieron. Señalaron que el sobrecosto por el desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado superaría los 10 mil millones de pesos al año.

La iniciativa, agregaron, ignora que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, como se establece en el Artículo 4 de la Ley de la Industria Vigente emanada de la reforma energética de 2013, y sólo preserva que el suministro eléctrico es un servicio de interés público.

Además busca darle la vuelta al revés del Poder Judicial al "Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional" emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y ratificado en la publicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía. Lo anterior, advirtieron, abre espacio para controversias constitucionales, alegatos de intentos de aplicación retroactiva de la ley y demandas de arbitraje internacional.

Rechaza Mier atentado a inversiones Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, aseguró que la reforma eléctrica no afectará la inversión en México y que se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). "Lo que nosotros queremos no es atentar contra la inversión, simplemente intervenir en esta reforma (...) y lo vamos a hacer en apego a la ley", sostuvo Mier. "Es falso que en los transitorios estén atentados contra la inversión.

Es simplemente ajustar esto a condiciones claras, equitativas, que redunden en beneficio de los consumidores y que no atente contra el patrimonio en condiciones injustas de competencia".

REFORMA publicó hoy que la iniciativa presidencial obliga a que la CFE compre energía más cara y se hace a un lado a generadores privados. El morenista consideró necesarios los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, porque en la pasada reforma se establecieron condiciones desventajosas que atentan incluso contra el mercado nacional.

Mier acusó que la reforma de 2013 fue hecha para exterminar a la CFE y privilegiar a los entes privados.

"Hay generadoras de energía del Estado mexicano, como son las hidroeléctricas o nucleoeléctricas que en la propia ley fueron consideradas como energías limpias, sin embargo, se establece que no son renovables, lo cual les impide tener certificados de energía limpia", abundó. "Esos certificados deben ser pagados por ley por parte de la CFE, pero como las plantas están detenidas, entonces tiene que pagarles a particulares su obligación que tiene para poder bajar los niveles de contaminación, cuando no contaminan".

El coordinador de Morena aseguró que tal situación es un "atentado" no contra un Gobierno, sino contra los mexicanos.

El legislador recordó que se prometió que la reforma iba a provocar entradas millonarias para la generación de empleos, que se iban a reducir los costos por el consumo de energía eléctrica a particulares, industriales y riego.

Sin embargo, mencionó, eso no sucedió en la práctica y no ha pasado absolutamente nada. Los entes privados, agregó, para establecer sus costos de producción solamente toman en cuenta los costos fijos, no variables.

Ello hace que establezcan un precio "unitario mentiroso y fraudulento, que atenta contra el patrimonio nacional", afirmó. En cualquier otra parte del mundo, afirmó, sería calificado como dumping, por lo que la ley es "un fraude a la ley". Ignacio Mier dijo que quienes así lo deseen serán bienvenidos a la discusión y análisis de la reforma preferente en Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena ofreció que la propuesta presidencial será debatida abiertamente y de cara a la Nación, porque está de por medio el rescate de la CFE.