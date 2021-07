Piden panistas auditoría al padrón del partido

De acuerdo con el político chihuahuense Carlos Angulo, el principal promotor del manifiesto es el ex diputado federal Juan Miguel Alcántara Soria y este ya ha sido respaldado por los ex Gobernadores Carlos Medina Plascencia, Marcelo de los Santos, Patricio Patrón Laviada, Francisco Ramírez Acuña y José Guadalupe Osuna Millán.

El manifiesto también fue respaldado por el ex secretario general Juan Antonio García Villa; el ex dirigente mexiquense Noé Aguilar Tinajero; Salvador Abascal, hermano de Carlos Abascal, ex Secretario de Gobernación; y el ex senador Juan José Rodríguez Prats.

"Es urgente que el PAN recupere su identidad como instrumento al servicio de la sociedad, siendo referente de prácticas democráticas auténticas, que fueron su rasgo distintivo durante décadas. No se puede combatir el centralismo y la arbitrariedad del actual gobierno federal, anulando al interior de Acción Nacional la vida democrática, la transparencia y la rendición de cuentas", plantearon.

"Exigimos que se lleve a cabo una auditoría puntual, satisfactoria y confiable del padrón de Acción Nacional. En tanto aquello no ocurra, el partido no estará en condiciones objetivas de llevar a cabo la renovación de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, razón por la cual, de ser necesario, deberá postergarse la emisión de la convocatoria respectiva lo legalmente posible", se lee en el documento.

Los panistas exigieron la realización de una consulta real para designar al Coordinador del Grupo Parlamentario.

"De igual forma exigimos la realización de una consulta real, no solo entre los diputados federales que integrarán próxima legislatura, sino en otros órganos del partido con la calidad para hacerlo, en relación a la designación del Coordinador del Grupo Parlamentario."

Los estatutos del blanquiazul confieren al presidente del Comité Ejecutivo Nacional la facultad de designar al coordinador parlamentario, en "consulta" con los integrantes de la bancada.

"La coordinación no puede ni debe ser premio a lealtades internas sino expresión de las virtudes políticas que enarboló el PAN desde su fundación", advirtieron.

El viernes se dio a conocer que Marko Cortés, líder nacional, recibió una carta de ex Gobernadores opuestos a que el nombramiento recaiga en Jorge Romero, un político que ha mantenido vínculos con el ex delegado coyoacanense Mauricio Toledo, señalado por enriquecimiento inexplicable.

En la óptica de los promotores del Manifiesto, el PAN se ha cerrado y se ha transformado en una cofradía de intereses, además, se apartó de su esencia democrática, lo cual ha acarreado terribles consecuencias, acusaron.

"En los hechos, ha dejado de ser una institución al servicio de los ciudadanos para la transformación pacífica de México, quedando sometida a los acuerdos de grupos. Es esa herida abierta la que hay que atender sin dilación: al perder su identidad y su cultura propia, Acción Nacional está transitando a convertirse en un partido sin alma y sin propósito. Por ello es preciso que el Humanismo Político vuelva a ser idea, identidad, palabra y acción viva, con una renovada proyección."

En entrevista, el ex diputado Carlos Angulo -que se asume como uno de los organizadores y promotores del manifiesto- afirmó que éste busca acabar por completo con las mafias internas del partido.