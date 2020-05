Piden pagar a plazos impuestos pendientes

Las demás empresas que estamos encerrados y acatando la contingencia, debemos de tener algunos beneficios en cuestión de pagar un poco más tarde los impuestos o que se corra lo que se está teniendo de contingencia.¨ Hugo Jofre Chávez, comercializador de autos usados

Si bien cada empresa debe tener su estrategia y administración para pagar los impuestos, ante el Covid-19, es necesario que el Gobierno Federal apoye con plazos en el pago de impuestos, sobre todo a los que se mantienen cerrados.

Hugo Jofre Chávez, comercializador de autos usados en Reynosa, comentó que el que se administró bien e hizo bien sus cuentas, tendrá para pagar los impuestos, pero se debe cuidar el poco dinero que entra desde que inició la pandemia, para poder seguir adelante.

"Hay que cuidar el dinero a partir de que entro la contingencia, cuidar os impuestos, las entradas y administrar ese dinero que entra a as empresas para poder seguir caminando y ayudar a la gente, definidamente hay un sacrificio de todos, no nada más de la empresa, si no de los trabajadores", dijo.

El comercializador de autos usados en a la frontera, recalcó que se debe apoyar principalmente a los negocios que se han mantenido cerrados acatando las disposiciones de las autoridades ante el aislamiento social.

"Eso sería lo adecuado, lo normal en cualquier gobernante, que diga vamos apoyar al pueblo, ahorita es una contingencia mundial, pero que afecta de arriba hacia abajo, algunas empresas que estén rebajando por cientos artículos que no son afectadas porque hay cierto movimiento, bueno que paguen sus impuestos, pero las demás empresas que estamos encerrados y acatando la contingencia, debemos de tener algunos beneficios en cuestión de pagar un poco más tarde los impuestos o que se corra lo que se está teniendo de contingencia en los pagos y el cumplimiento que tenemos que hacer", expresó.

Desde el mes de marzo que se pararon las actividades, pero hay que seguir pagando los servicios básicos, el contador y todo lo que se requiere, pero si no hay entradas, es necesario que se otorgue apoyo.

"Que todo se atrase o se detenga, que se siga cobrando pero que no sea obligatorio, que no nos corten la luz, el teléfono, y cuando se empieza a regresar podemos empezar a pagar aunque sea en abonos", recalcó.

El empresario, señaló que es como la administración de tu hogar, al acabarse la reserva no hay más, por lo que se debe dar facilidades a las pequeñas y medianas empresas, para que sigan subsistencia, bajar los costos o alguna estrategia que apoye.