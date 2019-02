Piden padres vigilar a ´monaguillos´

El Mañana / Staff.- Aquellas niñas y niños que fungen como monaguillos en las iglesias deben tener vigilancia constante de sus padres para evitar que sean víctimas de delitos o abusos.

La figura que consiste en apoyar a los párrocos en misas, ejercicios religiosos, eventos o predicaciones también es de las más vulnerables en los casos de pederastia.

Por lo que, los ciudadanos en Reynosa piden a los jefes de familia no obligar a los infantes a participar y dejar que solo acudan bajo decisión propia.

"No hay nada de malo en que ellos quieran ir, al contrario los padres deben sentirse bien, yo lo estaría porque ahorita es raro aquel niño que busque fomentar sus fe y su vida religiosa, pero no se vale que los obliguen", mencionó Marisa Tirado, católica y madre de dos hijos.

Esta ciudad pertenece a la Diócesis de Matamoros y actualmente están adscritas 70 parroquias.

La jornada no tiene un horario definido más allá de las misas donde son responsables de atender el altar, los cirios, velas, cruces y otros elementos.

Para algunos padres, los casos recientes de abuso sexual influyen en negar el permiso a sus hijos.

"Yo tengo tres hijas, una de 14, de 12 y otra de 9 si alguna de ellas me dijera que quiere ser monaguillo yo no la dejaba por todo lo que ha ocurrido, creo que me esperaría a que fuera mayor de edad y si ella siguiera interesada la apoyaría a ser monja o a tener una vida religiosa, pero no así". expresó Manuel Salinas.

Cada iglesia requiere a por lo menos dos monaguillos, pero el promedio de participación actual en Reynosa asciende hasta los 6 u 8 elementos.