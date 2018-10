Piden operativos para mejorar los camiones

NOTICIAS RELACIONADAS Abortan amago de paro en transporte

Usuarios del transporte público respaldan la decisión de las autoridades estatales para continuar con los operativos en las rutas, consideran que esto permitiría mejorar las condiciones de las unidades que circulan en mal estado, además de abonar a la seguridad en sus trayectos. "No puedo creer que haya peseros sin permisos o con placas falsas, eso significa que si ocurre un accidente nadie se hará responsable, las autoridades hacen bien en actuar". dijo Samantha quien utiliza el transporte por lo menos 3 veces a la semana para acudir a sus practicas profesionales.

Los operativos comenzaron desde el pasado fin de semana y de manera extraoficial han dejado como saldo 19 unidades fuera de circulación, 8 en el municipio de Matamoros y 11 en Reynosa.

La finalidad es retirar de las calles aquellos vehículos sin permisos, placas vencidas o americanos.

Lourdes Tirado explicó que las revisiones deberían enfocarse además a las condiciones en las que circulan las unidades, debido a que la mayoría tiene los asientos rotos, carecen de barreras de protección o aire acondicionado. "Cuando te subes a cualquier camión de aquí de la ciudad te das cuenta que ya están viejos, son obsoletos es necesario un cambio, que compren unidades nuevas" mencionó Samantha quien utiliza el transporte por lo menos 3 veces a la semana para acudir a sus practicas profesionales.

Su opinión fue respaldada por Sonia Serrano, otra usuaria quien todos los días toma la ruta 20 on rumbo a la colonia Lázaro Cárdenas, ella asegura que por lo menos una vez al mes los conductores circulan a exceso de velocidad, compitiendo con otras unidades."Van jugando carreras entre ellos, aveces es difícil pedir la parada porque cuando se pueden orillar ya se pasaron varias calles de donde uno se quería bajar al principio".

Por su parte, José Luis Rodríguez quien utiliza la ruta 34 rumbo al centro de la ciudad pidió a las autoridades contemplar la creación de una regla anti ruido para evitar que los conductores circulen con música alta."Yo te puedo decir que no hay un solo conductor en la ciudad con el que yo me haya topado que no lleve música a todo volumen, es molesto porque la unidad retumba, los vidrios parece que van a reventar y más cuando pasan los baches".

