Piden no vincular culto con ´apóstol´

Cd. Victoria, Tam.

Tras el arresto en los Estados Unidos del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, acusado por delitos como producción de pornografía infantil, tráfico de personas y presunto abuso de menores, líderes cristianos de la localidad pidieron no condenar a la comunidad evangélica por este caso.

"Es un mexicano que hizo y cometió, se supone, ilícitos, delitos en Estados Unidos, pero esta persona no tiene nada que ver con la comunidad cristiana y evangélica ni en Tamaulipas, ni en Victoria, ni en México", dijo el pastor local de la Iglesia Cristiana y Evangélica Luz para las Naciones, Luis Armando González Isas: "él es uno más de un movimiento denominacional registrado ante la Secretaría de Gobernación, pero no es nuestro líder ni nunca lo será".

El ´apóstol´ Nassón Joaquín fue homenajeado el 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México por sus 50 años como líder de la asociación religiosa, esto entre la polémica pública al concedérsele a una institución religiosa el uso de un espacio reservado para eventos culturales, la AR se encuentra registrada ante la Secretaría de Gobernación y cuenta, según el censo de INEGI de 2010, con 188 mil 326 fieles en este país.

"Sea pastor, sea cura, sea obispo, sea sacerdote, o sea apóstol que cometa un ilícito, y en el caso de violación contra niños, que la gente no se quede callada y vaya con las autoridades, el gran problema de la gente en las iglesias es que idealizan al pastor, o al cura, o al ministro y no es así, al único que se tiene que idealizar es a Dios", destacó el pastor González Isas, "no idealicemos a ningún hombre o mujer de ninguna iglesia porque los hombres y mujeres de las iglesias cualquiera puede fracasar".