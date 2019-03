Piden no revocar horario de verano

El presidente del Clúster de Energía en Tamaulipas, Constantino Castillo Hinojosa, se pronunció en contra de revocar el horario de verano, al afirmar que diversos sectores resultan beneficiados al pagar menos electricidad.

La idea que fue propuesta por la bancada de Morena ante la Cámara de Diputados, pretende desaparecer la regla y condicionar su aplicación a los resultados de una encuesta ciudadana.

El horario de verano se implementa en nuestro país desde 1996, en Reynosa y otros municipios fronterizos a Estados Unidos se aplicó este año desde el 10 de marzo, al adelantar una hora el reloj.

"No vemos conveniente quitar el horario que acaba de ingresar, porque no hay estudios que demuestren que es dañino o que no tiene beneficios, sabemos que hay la inquietud por parte de una bancada, pero si no hay algo en concreto, seguimos en nuestra convicción" comentó.

Castillo Hinojosa recordó que en base a las estadísticas de años anteriores, el gremio empresarial ahorrará entre un 15 y 20 por ciento con esta medida.

La proyección es que en Reynosa y ciudades cercanas puedan incrementar sus niveles de productividad, se genere un mejor ambiente laboral, que los industriales y pequeños consumidores requieran menos luz y que al existir mayor luz solar, se disminuyan enfermedades y delitos.

"Hay miles de estudios donde se demuestra que cuando hay más luz y anochece más tarde, la gente hace ejercicio, se siente activa, se elimina el ocio y con ello menos enfermedades, que no cometen delitos, hay más seguridad, que están de mejor humor, que trabajan más ágil y que no se utiliza tanto los focos y estos sistemas para iluminarnos".