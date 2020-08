Piden no politizar falta de agua en Victoria

Estamos viendo el destrozo que traen en las calles y nos dicen que es a consecuencia del agua, pero supuestamente el alcalde en el informe del año pasado dijo que para junio o julio ya iba a estar María del Rosario Rodríguez Gutiérrez, regidora de Morena

Cd. Victoria, Tam.- La regidora de Morena en el Cabildo local, María del Rosario Rodríguez Gutiérrez, reveló que habitantes de La Peregrina denunciaron que operadores de camiones cisterna de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ofrecen el recurso a discreción, es decir, mientras que a unos domicilios lo ofrecen de manera gratuita a otros se los venden.

"Me están llamando mucho de la colonia La Peregrina, que a algunas personas se las venden y a otras no, lo están politizando creo yo", dijo la representante popular, quien hizo un llamado al alcalde Xicoténcatl González Uresti para que el servicio se preste a todos los ciudadanos sin distinción de preferencias políticas.

"Independientemente vengan del partido del que vengan, tú tienes que ir casa por casa porque si en una casa no hay agua estás hablando de una colonia, no de unas casas sí y otras no", cuestionó.

Rodríguez Gutiérrez indicó que a pesar de las millonarias inversiones que se han realizado en los últimos años para rehabilitar la infraestructura hidráulica, son las colonias del sector poniente las que siguen padeciendo por el desabasto del vital líquido, en especial en los pasados meses durante los cuales se registraron las temperaturas más altas del año.

"Es muy fuerte, muy grande el problema del agua porque se está trabajando, porque lo estamos viendo, estamos viendo el destrozo que traen en las calles y nos dicen que es a consecuencia del agua, pero supuestamente el alcalde en el informe del año pasado dijo que para junio o julio ya iba a estar", señaló.

La vigésima regidora en el Cabildo local recordó que fue durante su primer informe de Gobierno que el alcalde González Uresti se comprometió que para este año quedaría resuelto el problema del agua en toda la ciudad.

"Hasta nosotros los que vivimos en la Zona Centro también nos está afectando porque si bien no nos la quitan toda sí está saliendo poca...", dijo y consideró que actualmente sólo está llegando el agua de manera regular al 50 por ciento de los hogares victorenses.