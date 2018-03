Piden no hacer llamadas falsas. Generan peligros innecesarios

Valle Hermoso, Tam.- Autoridades de Protección Civil local pidieron a los habitantes no hacer llamadas en falso durante este periodo vacacional, pues además de generar movimiento y gasto de las unidades, también se genera un peligro para los uniformados y la población en general al salir las unidades a toda prisa.

Suele suceder, que durante las vacaciones se incrementan las llamadas en falso o bromas al departamento de Protección Civil, por lo que las autoridades exhortaron a los habitantes para que se evite ese tipo de situaciones.

“Estamos haciendo el llamado, es preferible que las unidades no salgan en todo el periodo vacacional, que no se ocupen, a que salgan solo por el juego de jovencitos o adultos que no tienen que hacer, recuerden que cada que una unidad sale se gasta el equipo, el diesel y se pone en peligro a la población”, dijo Rudy López Chávez, director del departamento.

El funcionario también recomendó a los habitantes que en caso de salir de la ciudad se aseguren de dejar todo en orden y desconectar cualquier aparato que pueda sobre calentar el cableado de las casas habitación, dijo que todo con la prevención se pueden evitar muchos accidentes.