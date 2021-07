Piden no alarmarse por derrotas del Tri Sub 20

Cd. de México.

Roberto de la Rosa, goleador del Tricolor Sub 20, pidió no encender las alarmas luego de las caídas en la gira por Europa, a dos meses del Mundial.



El delantero del Pachuca destacó los puntos positivos en cuestión de fogueo, pese a la caída 3-2 contra Holanda y 4-0 frente a República Checa.



"Es normal, puede haber ese tipo de críticas, pero tenemos que estar concentrados y mentalizados en todos los partidos que nos toque enfrentar. Estar preparados y concentrados para lo que venga", mencionó el delantero a su arribo a la Ciudad de México.



De la Rosa marcó los únicos dos goles del Tricolor, un equipo que sigue soñando con tener a Diego Lainez en el Mundial.



"Creo que los resultados no fueron lo que quisimos, pero la gira nos sirvió mucho para ver contra qué rivales nos podemos enfrentar en el Mundial, así que la calificó muy bien.



"Diego sabía que esos partidos eran así, que los teníamos que aprovechar y trabajar, se sacó el mayor provecho y a seguir trabajando", expresó De la Rosa.



El propio técnico Diego Ramírez expresó su deseo de contar con Lainez, pero entiende que la prioridad la tiene la mayor, que disputará la Copa Oro.