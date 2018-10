Piden negar acceso de PF en autobuses. Lanza ACLU campaña de recaudación de firmas

Dallas, Tx.- La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), la mayor organización protectora de los derechos civiles en Estados Unidos, pidió a la compañía de autobuses Greyhound, que impida que los agentes de la Patrulla Fronteriza suban a sus unidades para revisar el estatus migratorio de los viajeros.

ACLU lanzó una campaña de recaudación de firmas para apoyar la petición que presentará a la empresa, exigiendo que se dejen de violar los derechos constitucionales de sus pasajeros permitiendo a los agentes fronterizos abordar sus unidades para interrogar y arrestar a los pasajeros cuya situación migratoria pudiera ser irregular.

La organización de derechos civiles planea realizar el próximo viernes una protesta frente a las oficinas centrales de Greyhound en Dallas, con la participación del congresista demócrata Joaquín Castro y el grupo "Color of Change", para presentar la petición que ha sido respaldada ya con más de 100 mil firmas.

"Los 17.2 millones de pasajeros (anuales) de Greyhound corren el riesgo de ser sometidos a interrogatorios sin orden judicial e incluso a la detención por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos debido a su color de piel, acento o vestimenta", alertó la ACLU en un comunicado.

"Por ley, Greyhound es capaz de decirle NO a la Patrulla Fronteriza, pero no ha dicho ni una palabra acerca de permitir búsquedas sin orden judicial en sus autobuses. No podemos permitir que los agentes de la Patrulla Fronteriza detengan y registren pasajeros, y debemos asegurarnos de que Greyhound se detenga ahora", agregó.

"Las personas deberían poder subir al autobús sin temor a interrogaciones y deportaciones infundadas. Su compañía tiene el derecho de decir no a la Patrulla Fronteriza, ahora es el momento de hacerlo", indicó la ACLU.

Greyhound, con sede en Dallas, Texas, es la principal compañía de autobuses de pasajeros en Estados Unidos, al atender con sus rutas más de 3 mil 800 destinos a lo largo del país.

