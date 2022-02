Piden multas para los contaminadores

Río Bravo, Tam.- La contaminación por quema de basura es un problema que se enfrenta en diferentes puntos de la ciudad, razón por la que residentes sugieren la aplicación de multas para los infractores que insisten en realizar esa actividad.

"No entienden, siempre están quemando su basura por la orilla del fraccionamiento sin importarles que la humareda se mete a las casas y no solo no nos deja respirar, sino que incluso causa molestias respiratorias a nuestros hijos y mascotas", afirmó Víctor Rosas Pérez, habitante de Hacienda Las Brisas.