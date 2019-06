Piden módulo de credencialización. Tienen años sin apoyos de subsistencia

Río Bravo, Tam.- Personas con discapacidad que no pueden acceder al programa de pensión para con limitaciones piscomotrices, piden un módulo itinerante, para poder incorporarse a ese programa federal.

Igualmente, este segmento afectado, necesita transporte para acudir al módulo ubicado en Reynosa para tramitar la credencial nacional de personas con discapacidad, o en su defecto, al DIF municipal para tramitar la propia del sistema DIF estatal, con la diferencia de que la nacional, es gratuita.

Josefina Campos Briones, dirigente de discapacitados de la agrupación Sonrisas y Alegrías, dijo que existe una comunidad de personas con discapacidad en Nuevo Progreso, que no pueden acceder a la pensión federal, por no poder acreditar su discapacidad, por no tener los medios para acudir a la cabecera municipal o al módulo en Reynosa a tramitar las respectivas credenciales.

Propuso que sea un módulo itinerante que visite la Villa o bien que se les facilite a los discapacitados, transporte para acudir a Río Bravo o Reynosa, para tramitar la credencial de discapacidad y el ingreso a la pensión para discapacidad.

Ante la reapertura de las afiliaciones a los programas federales este lunes 3 de junio Campos Briones clamó porque se les de la opción de incorporarse a esos beneficios, luego de pasar años sin apoyos para su subsistencia.