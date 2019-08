Piden mochilas transparentes

"Lo ideal es que los padres vigilen a diario a sus hijos y que antes de ir a la escuela se aseguren de que no llevan nada malo, ninguna arma o algún objeto con el que puedan violentar a otros". José Iram Rodríguez Limón, Educación Reynosa.

El director de Educación en Reynosa, José Iram Rodríguez Limón, hizo un llamado a los padres de familia para que durante este periodo de compra de útiles escolares se adquieran mochilas transparentes, con el objetivo de mantener controlado lo que ingresa a los planteles de educación básica, reduciendo las posibilidades de que se generen ataques entre los estudiantes.

Aunque en Reynosa las cifras de violencia producida por alumnos son bajas, se han registrado casos en los que menores ingresan con cuchillos o armas para atacar a compañeros, por lo que ese tipo de mochilas sería un gran apoyo en la pacificación, dijo.

"Lo ideal es que los padres vigilen a diario a sus hijos y que antes de ir a la escuela se aseguren de que no llevan nada malo, ninguna arma o algún objeto con el que puedan violentar a otros; afortunadamente hemos trabajado mucho en el tema de la prevención, pero aún así no podemos bajar la guardia", advirtió.

Recordó el tiroteo registrado en un colegio de Monterrey en el 2017, en el que un estudiante ingresó con un ama y disparó contra la maestra, así como varios de sus compañeros, causando la muerte de dos personas y lesionando a por lo menos otras tres.

Las mochilas transparentes pueden adquirirse en papelerías y centros especializados, con costos que oscilan entre los 200 a 500 pesos, están elaboradas a base de plástico o telas transparentes, la única parte en la que llevan color es en los bordes.

"Quisiéramos que las escuelas se acercaran con nosotros y nos mostraran su interés, ya que durante este año no hemos recibido peticiones, pero es una manera de controlar lo que ingresa y lo que sale de los planteles, no solo armas, también por ejemplo aparatos electrónicos que no están permitidos".

Reconoció que en algunas escuelas existe la revisión periódica de mochilas, por lo que invitó a los directivos a sumarse al proyecto.

Para reducir la violencia en las escuelas, también se ha recurrido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhet) para dar platicas contra el bullying.

Ventajas

>Exhibe el contenido.

>Fomenta revisiones.

>Controla el ingreso.

>Evita ataques violentos.