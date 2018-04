Piden migrantes a autoridades mexicanas autobuses para caravana

Con el objetivo de cumplir el sueño americano y tras huir de sus países por problemas como la inseguridad y la pobreza se unieron en una caravana que partió de Tapachula, Chiapas el 25 de marzo.

Tras tres semanas de visitar diversas entidades mexicanas como Oaxaca, Puebla, Veracruz y Ciudad de México, la siguiente parada es el Estado de México, donde prevén abordar el tren, ubicado en las inmediaciones de la estación Lechería.



Sin embargo, esto ha provocado disgusto entre la población migrante, pues consideran que es riesgoso.



"Para mujeres y niños no es nada fácil. Imagínese para las que llevan bebés de brazos", expuso Maira Zepeda, de Honduras.



"Llevamos comida, bebidas, pampers (pañales), ropa que el pueblo mexicano nos ha regalado, que tendremos que botar si nos llevan en tren", agregó.



En tanto Giovanni Santos, de El Salvador indicó que la comunidad necesita este tipo de apoyo.



"No es que queramos todo, pero viajar en tren no es fácil. Sabíamos que no era fácil, pero tampoco somos culpables de querer mejores cosas para los nuestros", dijo.



"Vamos a ir parados, por horas y horas, hay quienes se cansan y se caen. No queremos dejar todo botado. Nos piden que nos pongamos todo lo que podamos y con el calor, usted imagínese. Nos da miedo, no quiero que le pase más a mis hijos".



Al respecto, Leonardo Olson, coordinador de Pueblos sin Fronteras refirió que la caravana depende del altruismo.



"No tenemos los medios, eso depende de las autoridades, pero debemos seguir juntos porque solos son vulnerables".



En la Casa del Peregrino se encuentran cerca de 700 migrantes.

Parte caravana migrante de CDMX

Tras cinco días de estancia en la Casa del Peregrino, la caravana de migrantes partió de la Ciudad de México al Estado de México, donde abordarán "La Bestia" y continuarán su rumbo a la frontera norte.



Ésta partió el Domingo de Ramos, el 25 de marzo, de Tapachula, Chiapas y a decir de Irineo Mújica, dirigente de la organización Pueblo sin Fronteras, al salir de la capital empieza "el verdadero viacrusis, el verdadero calvario, la parte más complicada".



Frente al contingente de 550 personas, más del 60 por ciento mujeres, se sostiene una cruz de madera y un estandarte de la Virgen de Guadalupe.



Éste partió de la Casa del Peregrino minutos después de las 11:00 horas, con rumbo a Tultitlán, Estado de México, donde abordarán el tren.



Su llegada al Edomex será apoyada por 10 camiones proveídos por la Delegación Gustavo A. Madero, lo que consideró Mújica fue de gran ayuda, pues el traslado implicaba riesgos de dispersión, que podría ser aprovechada por la delincuencia.



"La Bestia" fue motivo de discusión entre migrantes, pues mujeres y niños consideraron que era peligroso para ellos.



Por lo que con donaciones y cooperaciones otros llegarán en camiones a un albergue en Celaya, Guanajuato, donde se reunirán con el resto de la caravana.



El 90 por ciento de los migrantes, dijo Mújica, son dañados por delincuentes, ya sea con hurtos, violaciones o secuestro.



"El calvario empieza ya. Se alejan de maras, nos acercamos al narcotráfico en México y proseguimos a la persecución de Donald Trump", expresó.



"Ojalá que las autoridades mexicanas no dejen de acompañarnos, necesitamos también pues un poco de protección por parte del Estado de México".