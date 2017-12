Piden a los maestros que no exageren festejos

Valle Hermoso, Tam.

Padres de familia de alumnos de nivel primaria, piden a los maestros en general que no exageren en la organización de festejos de navidad, los cuales no son obligatorios de acuerdo a la Secretaria de Educación Publica del Estado.

Es en las escuelas de mayor prestigio, en donde la cooperación “voluntaria“ para la posada navideña, en algunos casos se eleva hasta los 300 pesos por niño, según lo declaró ayer Guillermina Vásquez, madre de familia de un estudiante de la primaria “18 de marzo“.

Son los padres de dos o mas niños de primaria, los que más sufren al conmemorarse festividades en las escuelas en donde los maestros obligan a los menores a participar.

En otros escuelas no tan prestigiadas, la cooperación será de 150 pesos por alumno, lo que cubrirá los gastos de comida en el festejo navideño, así como una bolsita de dulces y la tradicional piñata navideña.

Fue la maestra Graciela Torres Gutiérrez, jefa del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, la que declaró en su ultima entrevista, que ningún menor esta obligado a asistir a los festejos que no se mantengan marcados en calendario de la SEP, es decir, los maestros no pueden obligar a los menores y sus padres a cooperar para el festejo de navidad, sino que es decisión de cada un de ellos acudir o no al festejo.