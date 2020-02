Piden los indígenas respeto a diversidad

Ciudad de México.

En la tribuna de la Cámara de Diputados, representantes de 48 pueblos indígenas demandaron respetar la diversidad cultural del país y proteger la vida de las mujeres.

"Una transformación de régimen no podría darse si su población no tiene base en la diversidad cultural, si la vida de todas las mujeres no cuenta para los tomadores y tomadoras de decisiones", indicó Martha Sánchez Nestor, indígena amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero.

Fue la última oradora del ciclo "Las lenguas toman la tribuna", que inició hace un año e incluyó 48 mexicanos indígenas, quienes este jueves dieron un discurso en San Lázaro.

Un día antes del festejo de Día Internacional de la Lengua Materna, acudieron todos los participantes.

Sánchez Néstor, integrante del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, pidió apoyo para reparar los daños por el saqueo, el exterminio de las culturas, de las lenguas y el racismo.

"Les proponemos, participamos, exigimos y exhortamos planes de acción, pero también de presupuestos para mantener vigente la campaña de una vida libre de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y afromexicanos de México", señaló.

"A mayores políticas de Gobierno, mayores presupuestos públicos redistribuidos en contexto de igualdad, de equidad, de justicia social, de perspectiva de género y derechos humanos".