Piden los bolseros limitar prohibición

Apoco más de una semana de que entrara en vigor la prohibición de bolsas de un solo uso en centros comerciales, tiendas de autoservicio, misceláneas y mercados de la Capital, la industria pidió a las autoridades limitar la prohibición a las biodegradables y compostables.

Meny Samra, representante de Inboplast, asociación que agrupa a más de 100 empresas del ramo, señaló que los bolseros del País se adaptaron a la prohibición que entró en vigor este año con la transformación de los procesos de fabricación y de los productos.

Sin embargo, con el inicio del 2020 les sorprendió la prohibición de bolsas biodegradables y compostables, estas últimas con el requerimiento de contar con un plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

"Nos dijeron que tenían que ser biodegradables e hicimos biodegradables, compostables e hicimos compostables, no queremos enfrentarnos con la Secretaría de Medio Ambiente, aceptamos el cambio para mejor, pero hay una diferencia entre prohibir y dar una solución", señaló el empresario.

Para los fabricantes de bolsas, como Samra, las pérdidas desde noviembre de 2019 han alcanzado los 5 millones de pesos, por lo que pidió certidumbre sobre qué tipo de productos pueden fabricarse; también defendió la medida de vender las bolsas plásticas para crear consciencia entre los consumidores.

Reforma publicó que, aunque son una excepción a la Ley de Residuos Sólidos, las bolsas de plástico compostables aún no están permitidas para su entrega.

Sin embargo, en diferentes supermercados hacen pasar bolsas cualquiera como "compostables".

El empresario negó que las autoridades hayan tenido acercamiento con ellos para explicar los mecanismos para elaborar los planes de manejo que permitan reactivar la producción de bolsas compostables.

"No hemos tenido ninguna respuesta, hemos pedido que nos reciban y no nos ha recibido. Hoy todas son compostables, de repente dicen que esas tampoco porque no hay dónde compostar.