Piden a López Obrador justicia para empresario

Cd. de México.

A 19 meses de una agresión que dejó parapléjico al empresario Roberto González, sus familiares lo llevaron en camilla hasta las oficinas del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exigir castigo a los responsables

González quedó en ese estado tras haber sido golpeado por vecinos en Playa del Carmen, Quintana Roo, en enero de 2017.



El empresario fue llevado hasta la casona ubicada en la Calle de Chihuahua, en la Colonia Roma, en una ambulancia.



Paramédicos lo bajaron en una camilla y lo situaron en la entrada de la casa de transición del fundador de Morena, quien llegó alrededor de las 9:00 horas.



La esposa de González, Rosalía Andrade, acusó que el empresario fue golpeado en su domicilio presuntamente por María Fernanda Salcedo y Rodrigo Galán.



Aunque existen dos carpetas de investigación en la Fiscalía de Quintana Roo, advirtió, los agresores no han sido llamados a declarar y están libres.



"Venimos a solicitar a nuestro nuevo Presidente electo justicia, que no haya corrupción e impunidad, que es lo que ha detenido el proceso, para que estas personas no vuelvan a lastimar a nadie", dijo Andrade.



Leticia Ramírez, jefa de la oficina de Atención Ciudadana del político tabasqueño, permitió el ingreso de Andrade, a fin de que exponga su caso.