Piden limpien canales y construir regaderas

Regional

A unos días de que se alcen las compuertas de la presa "Marte R. Gómez", para dar inicio al riego de asiento en la región, algunos representantes de los módulos del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", no habían limpiado los canales secundarios o laterales, que es un requisito indispensable para que la Comisión Nacional del Agua, les distribuya el vital elemento.

Es en el canal 28-4, que paradójicamente es el más importante de la región, por las miles de hectáreas que se riegan a través de su cauce, el que no había sido terminado de limpiar hasta hace unos días.

Sobre el particular, el jefe del distrito de riego número 26 del bajo río "San Juan", Armando Silva Escobedo, reconoció que efectivamente los representantes del módulo también conocido como "Grima", no habían terminado se limpiar en su totalidad ese cause.

Aunque ya se acerca la hora en que se abrirá la "Marte R. Gómez", para distribuir el agua a todo el distrito número 26 del bajo río "San Juan", algunos productores o representantes de las asociaciones civiles, que afortunadamente son muy pocos, van retrasados en las labores de limpieza.

El exhorto es que se apliquen, que realicen rápida y eficientemente las labores de limpieza y deshierbe de canales, porque de otra manera, no se les entregará la cuota de agua que necesitan para distribuirla ente los usuarios.

Tener limpios oportunamente los canales, es parte de la norma para que la Comisión Nacional del Agua, atienda las solicitudes de las asociaciones civiles, como también es responsabilidad de los usuarios, tener listas las regaderas y checados los surcos, antes de solicitar el vital elemento al módulo que le corresponda.

Finalmente, el ingeniero Silva Escobedo, hizo un llamado a las personas que residen en las orillas de los canales laterales, para que no arrojen basura a los causes, porque eso en ocasiones anteriores a llegado a causar taponamientos en las estructuras de los cauces.