Piden liberar recursos a tareas de búsqueda. Lamentan falta de apoyo del gobierno federal

Miguel Alemán, Tam.- Activistas de los colectivos de Tamaulipas se podrían ver obligados a solicitar ayuda o apoyo en el extranjero, debido a que las autoridades federales aún no han liberado el presupuesto que se autorizó desde enero para la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, cuyo titular en la capital del país ni siquiera cuenta con una computadora u oficina para poder entrevistarse y atender a las miles de víctimas de la narco-guerra.

"Al comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, no se le ha proporcionado el presupuesto que se asignó... quiere sostener una reunión, donde nos reunamos todas las víctimas, especialmente las de Tamaulipas para ver la problemática de la exhumación de los 350 cuerpos que se está realizando en Miguel Alemán.

"Pero no se puede llevar a cabo la junta porque dicho funcionario no tiene una oficina, no tiene computadoras, no tiene personal, porque a pesar de que ya está autorizado un presupuesto de 3 mil millones de pesos y de que ya se le dio su nombramiento, no puede hacer nada por las víctimas de este país", refirió en entrevista la Sra. María Icela Valdés Chaides.

La activista del colectivo "10 de Marzo-Reynosa", en representación de los colectivos de Tamaulipas tuvo que trasladarse hasta la Cd. de México para exigir más apoyo por parte de las autoridades federales.

"Nosotros estamos pidiendo al Gobierno de la República que se le den todas las facilidades y que se le otorgue el presupuesto al Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, a fin de que él pueda realizar su trabajo, porque lo seguimos esperando en las fosas de Miguel Alemán y seguimos esperando que busquen a nuestros familiares.

"A nosotros no nos interesan las campañas políticas, ni nos interesan tampoco que nos estén pidiendo el voto; están tirando el dinero en lugar de utilizarlo en buscar a nuestros familiares, así es de que yo les pido y les suplico al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que se le den todas las facilidades a Roberto Cabrera Alfaro para que se presente en las fosas de Miguel Alemán y pueda entregar a las familias todos esos cuerpos que por años se han sepultado ahí.

"Ahora, también necesitamos que la fiscal Elizabeth Almanza, el procurador de Justicia, Irving Barrios Mújica y el gobernador del estado de Tamaulipas, nos den respuestas y nos entreguen ya a nuestros hijos, ya no vamos a esperar más tiempo, así es que les hacemos un llamado a todas las autoridades, para que se pongan a trabajar en lo que realmente es importante para este país, que encuentren a todos los desaparecidos y los entreguen a sus familiares por favor", finalizó.

CARENCIAS. El Comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, junto a Rafael Avante.