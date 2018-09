Piden legisladores revocar alza a peaje

Legisladores tanto de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, piden cancelar los aumentos a las tarifas de peaje de la red carretera federal, en 37 autopistas, libramientos, y puentes nacionales e internacionales que entró en vigor el pasado 7 de septiembre de este año.

SE INCREMENTAN TARIFAS HASTA UN 18%

El punto de acuerdo explica que Caminos y Puentes Federales, puso en marcha un aumento en las tarifas de peaje para las autopistas, libramientos y puentes federales y se sumaron a las ya anunciadas en enero pasado, cuando se aplicó un incremento generalizado a las cuotas de peaje, que en promedio fue del 6.7 por ciento.

Con lo anterior, en enero y septiembre de este año, las cuotas en las carreteras del país presentan incrementos de hasta un 18 por ciento en este 2018, respecto a las tarifas que estaban vigentes a finales de 2017.

Legisladores explican que son alzas desproporcionados por rebasar las expectativas de inflación de este año, injustificados por el mal estado en que se encuentran muchas de las carreteras, y dañinos para la economía, ya que tendrán un efecto inflacionario en los productos básicos que se transportan a través de la red de carreteras federales.

Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal por el Partido Encuentro Social, comentó que se debe analizar el tema, ya que cualquier alza en estos momentos afecta al país, sobre todo a la clase media y que además genera incrementos en productos.

"Ojalá que se pudiera revocar y que se pudiera contener la economía en los temas de incrementos, hay que trabajar, si se pudiera o no sería de profundo análisis y en esta época de transición se pudiera dar un tema a lo mejor no dado, por la razón de que está en tránsito, pero ojalá no nos pegaran los incrementos en productos consumibles, sobre todo a la clase media", dijo.

EN REYNOSA DICEN QUE FUE POCO

Autoridades de CAPUFE en Reynosa, señalaron que en promedio el alza fue del 3 por ciento, y en algunos casos hasta se redujo en algunos tramos, de acuerdo a los ejes, en otros casos no aumento como el Puente Pharr, Los Tomates en Matamoros, ni en el libramiento Sur.

Líderes empresariales y transportistas de distintas regiones del país ya han expresado su inconformidad por esta serie de incrementos a las tarifas de peaje, y advierten serán un duro golpe a la economía de las familias.