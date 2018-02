Piden legisladores renuncia de titular de Segob tras accidente aéreo

NOTICIAS RELACIONADAS Emergencia en 33 municipios de Oaxaca tras sismos: Segob

Se desploma helicóptero donde viajaban titular de SEGOB y Gobernador de Oaxaca

Cd. de México.- Al asegurar que el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, incumplieron con la responsabilidad de proteger a la ciudadanía en su cargo, legisladores pidieron su renuncia.



El senador petista Benjamín Robles acusó que fue la imprudencia de las autoridades la culpable de la caída del helicóptero que cobró la vida de 13 personas.



Robles dijo que la principal y más importante responsabilidad de un gobernante es garantizar la seguridad de quienes gobiernan.



"Por eso, en relación a lo sucedido en Jamiltepec, nosotros planteamos que en un ejercicio de honestidad, tanto el secretario de Gobernación como el secretario de la Defensa debiesen presentar su renuncia; y el gobernador de Oaxaca, si no está capacitado para garantizarle la seguridad a las y los oaxaqueños, también debiese de pedir licencia y retirarse del cargo.



"Está claro que no se cumplieron los protocolos. Fue una torpeza desde cualquier ángulo que se le quiera ver", dijo.



En la sesión de este martes, el bloque de la Oposición presentó un punto de acuerdo en carácter de urgente resolución.



El senador Zoé Robledo, de Morena, criticó las expresiones de Navarrete Prida, quien dijo que, al sobrevivir al accidente, rompió la maldición de la Secretaría de Gobernación.



"No solamente es insensible (expresión), es inhumano de verdad decir que había una maldición en Gobernación porque se salvó el Secretario. Es el accidente que más vidas humanas ha costado, a mí no me gusta hablar de maldiciones, a mí me gusta hablar de responsabilidades", consideró.



"¿Y los muertos?, ¿esos no cuentan o qué?, ¿esos no valen para el secretario?, ¿la maldición no alcanza a sus familias, a sus amigos, a esa niña que hoy ya no tiene una pierna?", cuestionó.



Robledo afirmó que fue una irresponsabilidad intentar aterrizar el helicóptero de noche en una zona que fue habilitada como albergue.



"Es de verdad lamentable escuchar a un gobierno tan insensible. Entonces yo creo que vale la pena pedirle al secretario de Gobernación una disculpa pública, no al Senado, no a nosotros, a los deudos de esas familias".