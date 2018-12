Piden la expulsión de Raúl Gracia del PAN

La ex candidata del PAN a la Alcaldía de San Pedro Rebeca Clouthier presentó hoy una solicitud para iniciar un procedimiento de sanción y expulsar del partido a Raúl Gracia y otros cuatro panistas de Nuevo León.



Clouthier argumenta que los panistas nuevoleoneses incurrieron en múltiples violaciones flagrantes de los reglamentos y estatutos del partido con el desistimiento de la demanda presentada ante la Sala Regional del TEPJF por actos anticipados de campaña del ahora Alcalde Miguel Treviño.



Además de Gracia, como responsable del área jurídica del Comité estatal, en la solicitud también se señala al ahora ex dirigente estatal Iván Medrano, al ex Secretario General y Diputado Federal Hernán Salinas, al Diputado Local Luis Susarrey, y a Roberto Martínez, Secretario General adjunto del PAN en San Pedro.



"Vengo a demandar la expulsión de cinco miembros del Comité estatal de Nuevo León", manifestó. "Estoy pidiendo su expulsión porque violaron reglamentos y estatutos el partido, concretamente con el desistimiento que hicieron con respecto a la impugnación que yo presenté en tiempo y forma apelando a mis derechos políticos y ciudadanos, en los cuales el PAN de Nuevo León no me respaldó.



"Y se desistió sin el consentimiento de su servidora en el caso la impugnación, y con ello públicamente, pues se desistieron y machacaron la imagen del partido y de su candidata al abandonarla y dejarla a su suerte".



La ex dirigente estatal del partido señaló que acudió a la sede nacional del partido, donde se reunió también con el Secretario General Héctor Larios, porque en el PAN estatal son juez y parte.



"Él se comprometió a darle cauce y a dar respuesta, a que se me dé respuesta, que es a lo que yo estoy apelando", dijo. "Si ya los expulsan o no a ver cómo se van a zafar, si es que no los expulsan, porque los agravios aquí están no son menores".



Cuestionada sobre los agravios a los que se refiere señaló que son múltiples violaciones, empezando por violentar la dignidad de su persona, así como el agravio público al partido, por abandonar a su candidata, y atropellar sus derechos públicos y civiles, entre muchos otros.



"Defendieron públicamente a mi adversario y dijeron que el PAN se desistía porque él ganó la mayoría de votos y aunque hubiera violado la ley, pues la gente manda", detalló.



"Y que yo estaba acabando con la fama del PAN, cuando en realidad, pues los que acabaron con la fama del PAN son ellos al haber abandonado a su candidato".



Clouthier llamó también al nuevo dirigente nacional, Marko Cortés, a regresar la confianza que los ciudadanos quieren tener en el partido corriendo a los "cuatreros" y a los delincuentes del partido, como calificó a los denunciados.