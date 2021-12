Piden justicia para perros ahorcados

"Hace tres semanas salimos a hacer unos trabajos a un rancho a la altura de km80 carretera a casas grandes por lo que siempre perdíamos la señal (dato importante por lo cual no puede realizar ninguna llamada al 911 hasta llegar a carretera). Cada año como siclo de trabajo de ganado, íbamos yo y morito a ese rancho, era nuestro momento en el año favorito habíamos al lugar que más nos gustaba. Este año el trabajo empezaría con la construcción de unos corrales para el rancho así que nos mudamos durante 3 semana al lugar ., yo todo el tiempo tuve la responsabilidad de mis cachorros Morito y esta vez nos acompañaba por primera vez Pituka una cría de Morito la cual adopte." (sic).

"En la segunda semana el dueño del Rancho Manuel Terrazas ppr ese nombre lo conozco , por la mañana mato a todos sus perros porque según el "mataron una borrega" , y si la borrega había amanecido muerta pero no creo que estuviera seguro que ellos fueron, aún así mató a todos sus perros dejándolos hay regados por todo el rancho, hasta que los muchachos que me acompañan a trabajar(los cuales son testigos ) , los levantamos del rancho para retirarlos.8 Contra los míos no hizo nada porque yo los tenía con una Correa y a Pituka la había metido por la mañana a la casa para que no viera todo eso , el único que se quedó afuera amarrado fue Morito, y yo vigilando por la ventana, y viendo todo lo que hacia este señor con el rifle. Durante las tres semanas nosotros regresábamos cada fin de semana a Ciudad Juárez Por lo cual yo los dejaban amarrados con alimento y agua siempre regresábamos y los encontrábamos bien, De hecho esta última semana cuando regresábamos el día de ayer lunes por la mañana, los encontré muy bien lo subí a la camioneta y me lo lleve a trabajar, Nosotros vamos y Trabajamos como a unos dos kilómetros del rancho literalmente está cerca y ahí es donde yo les doy espacio para que puedan correr o trotar entre ellos ya que todo el tiempo durante el rancho los tengo amarrados porque ya había visto las situaciones que habían pasado. Esa tarde durante ese día se me desaparecieron como comúnmente, se iban y regresaban a Los corrales, Pero esta vez no, por lo que supuse que se habían regresado al rancho por los cercas que está, ya había pasado una vez y los encontré en el rancho bien. esta tarde el día de ayer cuando regresaba que yo supuse se volvieron a regresar, me encontré al trabajador en el camino él venía en su vehículo y yo me frené porque me bajó la ventanilla y me dijo ; sabe que tuve que hacer una desgracia por orden de Manuel Terrazas. Dijo; es que sus perros anduvieron matando las gallinas y pues la orden fue esa, Y yo le dije no me la creí en ese momento le dije como no no puede ver actuando así que yo respondo por esos animales y solo digo la orden fue esa, y Se arrancó el vehículo, Entonces yo continúe para llegar al rancho Y pues sí, cuando llegue ahí a la casa donde nos quedamos ahí estaban los dos muertos". (sic).

"Aunque el Señor Manuel Terrazas no hizo el acto, yo lo responsabilizó como el Dueño y fomentador de estas conductas con sus trabajadores y de manera igual a la persona que solo conocía como Beto , persona que trabaja en el rancho y quien fue quien los mató de esa manera." (sic).

"La verdad no saben que feo se siente mirar como un amigo ha sido privado de la vida de una manera tan cruel y creo que nadie se merecería cada vez vamos perdiendo más nuestra humanidad y lo poco que nos hace mantener un poquito de ella creo que estamos devorando echando a perder la verdad . Yo solo busco justicia para alguien que fue mi amigo para alguien que fue parte de mi de, Porque todos los que me conocen saben que yo y el éramos uno. Ayúdenme a que se le haga justicia a morito #justica_para_morito" (sic).

"Pido respeto y discreción para mi Amigo ya que anexó las fotos de cómo me los dejaron colgados en la puerta del lugar donde nos quedábamos mis compañeros (testigos ) y Yo", (sic).