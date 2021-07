Piden jubilados lo imposible, AMLO

Luego de protestas de jubilados del IMSS en demanda de pagos por cesantía y vejez, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se les está atendiendo, pero lo que piden no es posible.

"Se les está recibiendo, como ya se les ha explicado, que esto que ellos están solicitando no es posible. No sólo es un asunto legal, sino que se les estaría dando más de lo que reciben otros trabajadores, entonces ya se les explicó, sin embargo, se va a continuar dialogando", dijo en conferencia desde Palacio Nacional.

El Mandatario federal insistió en que la legislación ya está establecida y sería como darles "una doble pensión".

"Hubo ya una legislación que se hizo en su momento, esto es un asunto que viene de tiempo atrás, no surgió con nosotros, para aclararlo. Ya llevan como cuatro o cinco años con el nuevo sistema, entonces ahora se restableció la petición en estos tiempos, y yo le he pedido su opinión al director del Seguro, ya me explicó de que no es posible legalmente y que además si sería una especie de una doble pensión", expuso.

"Hay que ver en qué condiciones fueron esos acuerdos que se tomaron en ese tiempo, entonces lo vamos a seguir viendo. Si es una cosa justa no hay problema, no hay problema, nosotros estamos aquí para hacer justicia, pero no podemos cometer la injusticia de darle más a quien no le corresponde".