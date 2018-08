Piden a Ivonne que reclame cuerpo de Fabio Melanitto

NOTICIAS RELACIONADAS Confirma PGJ ataque directo

Axxel Dhu, amigo de infancia de Fabio Melanitto, pidió a Ivonne Montero que reclame los restos del ex integrante de Uff!, asesinado el pasado 15 de agosto en la Ciudad de México.

"Te lo pido por favor, que te presentes y digas 'sí, es él' para que le puedan dar cristiana sepultura", dijo Dhu a cámaras de "Ventaneando".

Axxel apeló al amor que alguna vez hubo entre Melanitto y Montero y a la hija que ambos tuvieron.

Dhu dijo que no cree que el crimen de Melanitto haya tenido que ver con un ajuste de cuentas, pues aseguró que no tenía enemigos, no se drogaba ni se alcoholizaba.

Los restos de Melanitto se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) del Tribunal Superior de la Ciudad de México y si no son reclamados en los próximos 30 días se trasladarán a la fosa común.

Se sabe que su familia de Italia vendrá a reclamar los restos.