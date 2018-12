Piden investigar pérdidas por NAIM

Senadores del PAN y el PRI pidieron a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, que investiguen y castigue las posibles responsabilidades causadas por la cancelación de Nuevo Aeropuerto Internacional de México que ya ha comenzado a provocar daños económicos.

"No puede alguien parar un proyecto legalmente constituido sin una justificación; me imagino que la justificación es una consulta, pero la consulta no se hizo en términos legales", dijo el panista Damián Zepeda.

"¿Con qué facultad se cancela un proyecto de esta naturaleza sin que se abra un proceso de responsabilidad por el gasto público hecho? Va a ser dinero tirado a la basura, es dinero de los mexicanos. Un funcionario no puede gastar recursos públicos y luego dejar una obra inconclusa sin ser sujeto de responsabilidad".

Zepeda afirmó que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha demostrado el daño que podría haber causado continuar con la obra.

"Tienes que explicar el daño legal, legal, no político, de por qué está mal construir eso", dijo.

Durante la reunión de Sandoval en el Senado con las comisiones unidas de Gobernación y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, la priista Claudia Anaya también advirtió de las pérdidas que ocasionará la oferta de recompra de bonos que busca hacer el Gobierno mexicano a los empresarios que habían invertido en el NAIM.

"Ya en la segunda oferta marcaba que íbamos a dar más, porque era dólar por dólar más interés, o sea, ya estábamos perdiendo por cancelar en la segunda oferta que fue rechazada, entonces hay que ver a dónde vamos a terminar porque si vamos a pagar por cancelar va a haber también responsabilidades", indicó.

Sandoval rechazó que el tema sea una responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, sino de dependencias como Hacienda.

Sin embargo, apoyó al Presidente López Obrador respecto a que se optó por el menor daño y que se realizó una consulta con la participación de un millón de personas.

"Él se dejó acompañar por la ciudadanía y organizó esta consulta de gran participación ciudadana en donde surgió la decisión de optar por el inconveniente de cancelar un proyecto que estaba en curso y que a juicio de los ciudadanos era un gasto que iba a generar mayor, mayor empantanamiento, es decir hundirnos más", dijo.

"En este uso de recursos públicos en cuestiones que no eran las mejores, que era hundirnos en deudas y hundirnos en pasivos y entonces pues sí estoy de acuerdo con usted en que hay que analizarlo con profundidad", dijo.

Durante la reunión, el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda le cuestionó a la Secretaria la garantía de impunidad que López Obrador habría dado a quienes han cometido corrupción al decir que no va a perseguir a ninguno.

Sandoval afirmó que está de acuerdo con el Presidente de no emprender una política persecutoria, pero que sí están en curso investigaciones en temas como los sobornos de la empresa brasileña de Odebrecht para sancionar en el ámbito administrativo.

"La instrucción del Presidente es aplicar con toda claridad el tema del derecho administrativo sancionador con la responsabilidad que merece y efectivamente eso no significa tener una política de persecución a toda costa", dijo la funcionaria federal.

Castañeda entonces cuestionó si los castigos se limitarán al ámbito administrativo.

"¿Cómo le haríamos entonces para hacerle frente a presuntos delitos que ameritan sanción penal?", preguntó, pero durante las más de cuatro horas que duró la reunión no hubo respuesta.

Por parte de los senadores de Morena, Jesusa Rodríguez reconoció la trayectoria de Sandoval y afirmó que era una funcionaria que México había esperado por 80 años.