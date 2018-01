Piden, ingenuamente, no cuotas en escuelas

Matamoros, Tam.

A pocos días de que arranquen las preinscripciones para el ciclo escolar 2018-2019, padres de familia de escasos recursos piden a los directivos y sociedades no aplicar cuotas para que sus hijos puedan ser aceptados y en su lugar, buscar la forma de allegarse recursos para el sostenimiento de los planteles escolares.

Hay mucha preocupación entre los padres, asegura María Guadalupe Linares, “porque hay muchos que muy apenas cuentan con los recursos para satisfacer las necesidades de sus familias y por si fuera poco son obligados a pagar las cuotas de inscripción ya que si no cumplen, sus hijos podrían quedar fuera de las escuelas y truncar sus estudios”.

La ama de casa con 2 hijos estudiando en la secundaria general número 5 dijo que por falta de apoyo de la Secretaría de Educación Pública, el mantenimiento de la mayor parte de las escuelas es posible gracias las cuotas “voluntarias” que aplican las sociedades de padres de familia en conjunto con los directivos escolares.

Pero, agregó, “sabemos que muchos papás no tienen los medios para cumplir con esta obligación y por lo general tienen problemas cuando acuden a inscribir a sus hijos ya que se los rechazan si es que tienen adeudos y esto es triste porque hay casos en donde mejor prefieren que sus hijos no continúen con sus estudios hasta en tanto no mejore su situación económica”.

Para evitar este tipo de situaciones, dijo que la SEP debería de buscar la forma de destinar más presupuesto para el pago del mantenimiento de las escuelas, así como el salario de los conserjes, que también corre a cargo de los padres.

Otra alternativa es que los directivos y personal docente se coordinen con las sociedades de padres de familia para organizar actividades como rifas en donde todos participen con la venta de boletos y los recursos que se capten sirvan para cubrir los gastos que se requieran en los planteles.