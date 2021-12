Piden indagar 'La Tarjeta de Claudia'

"No se comparte la decisión de la autoridad responsable de declinar la competencia, puesto que no es suficiente para considerar que los hechos denunciados no corresponden a la materia electoral el que preliminarmente no se vinculen a algún proceso electoral", estableció el Tribunal. Las denuncias contra la Mandataria fueron interpuestas por los diputados panistas América Rangel y Federico Döring, cada uno por su cuenta.

"Los dos impugnamos y a los dos nos dio la razón el Tribunal y les dijo 'dejen de estarse haciendo tarugos y pónganse a investigar irregularidades' de los actos de promoción de la Tarjeta Claudia", dijo Döring. Félix Azuela Bernal, director general de Servicios Legales del Gobierno de la CDMX, representará a Sheinbaum en este caso. Grupo REFORMA publicó el 10 de noviembre que el Gobierno movilizó a 170 funcionarios de 18 dependencias para promover y entregar la tarjeta de apoyo educativo.