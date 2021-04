Piden igualdad al vacunar a maestros

De parte de esta organización se informó que de las cinco entidades contempladas para el arranque de vacunación, al momento tienen conocimiento de que sólo en Veracruz se ha iniciado el censo y registro de trabajadores de escuelas privadas que serán inmunizados.

Villar Jiménez recordó a las autoridades educativas que, según el artículo 31 y 34 de la Ley General de Educación, los docentes son considerados como parte del Sistema Educativo Nacional como un ente articulado, sin diferencias.

"Todos los maestros y todo el personal administrativo de las escuelas son parte integral del sistema educativo nacional, tanto escuelas oficiales, como particulares, tanto maestros de escuelas oficiales como de escuelas particulares. Entonces, ahí si no puedes ver el problema que se tiene con los médicos", expuso.

Explicó que los profesores de los dos sectores están registrados ante la Secretaría de Educación Pública, pues de lo contrario no podrían ejercer y, con base en ese listado, se debe garantizar la vacunación.

"No puede dar un maestro (clases) si no está autorizado por la Secretaría de Educación Pública, si no está registrado no puede dar clases, no tendrían validez los estudios. Es muy diferente el sistema de los médicos con del personal de educación", insistió.

Ante el anuncio del inicio de la vacunación en cinco entidades, manifestó su disposición a colaborar en este proceso.

"Ahorita el Gobierno todavía no tiene la programación, aunque tentativamente dicen cuándo, pero no hay vacunas y son cerca de 3 millones de trabajadores del sector educativo, tanto oficial como particular, personal docente, administrativo e intendencia. Entonces, eso es todo el personal que tiene que vacunar, entonces todavía no hay vacuna, no sabemos si ya están las 3 millones de vacunas que se requiere para que ya se tengan fechas de inicio de la vacunación.

"El número de maestros, los nombres de los maestros, su ubicación y en qué escuela están lo tienen la Secretaría de Educación Pública. Que nos den todas las facilidades, que nos digan en dónde se va a vacunar y nosotros vamos a apoyar a los funcionarios públicos. Aproximadamente, van a ser cerca de 450 mil maestros y personal administrativo; es decir, más o menos el número que se tiene de escuelas particulares nada más", agregó.

En tanto, María de Jesús Zamarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), solicitó que haya una buena coordinación entre autoridades y miembros del sector educativo, pues consideró que la agilidad de este proceso dependerá de la logística. También, manifestó disposición de la asociación para cooperar y pidió que no haya distinciones.

"Consideramos que esta estrategia de salud debería priorizar la vida y el bienestar de todas las personas. Que la vacunación al personal de las escuelas pues sea general para las escuelas de educación particular y públicas, porque -bueno- pues esto consideramos que es un derecho", opinó.

"No se podría, no cabe, no toca que en este momento de vulnerabilidad pues fueran excluidas ciertas personas, algunas personas o algún sector. Todo esto tiene que ver con el regreso a clases, un binomio que hay que jugar, la vacunación con el regreso a clases, que es lo que está de fondo", añadió.

Con este afán de que se reactiven las clases presenciales en un tiempo cercano, dijo, colegios privados han hecho adecuaciones a su infraestructura, pero enfatizó que es primordial que se cumpla con la vacunación del personal educativo.

Otra de las peticiones externadas por Zamarripa es que se den las dosis a tiempo y se establezcan con claridad los protocolos de salud para el regreso a clases, que haya amplia difusión sobre éstos y en un tiempo prudente para cumplir con lo solicitado o recomendado.

En escuelas privadas, indicaron, prestaron sedes para la inoculación de adultos mayores y también pueden hacerlo para que se vacune a profesores.

Incluso, en escuelas públicas de la Ciudad de México, no contemplada aún para el inicio, el registro de docentes ha comenzado.