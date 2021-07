Piden hacer "cooperación" para que Cruz Azul compre a Ignacio Rivero

Por esa razón hasta el exfutbolista de los cementeros Emanuel Villa ha lanzado la iniciativa en redes sociales de una cooperación para que el club pueda adquirir la ficha del jugador. "Luce complicado el panorama. Pero en CAZ tienen fe de que todavía lo puedan cerrar! Puse en la mesa lo de la coperacha... llegaremos a 80 MDP aprox??? Sería algo épico! Algo que solo una afición como la de CAZ podría lograr!".

Pero ese no es el único problema del equipo. Los Consejos de Administración de la Cementera, de los que depende la directiva ya le han comunicado al club deportivo que el presupuesto para todas las categorías será el mismo del año anterior, no habrá aumentos para nadie, se estará con lo justo. Debido a esto se habla que hasta el equipo de la Liga Premier, el Cruz Azul Hidalgo, desaparecerá.

El equipo dirigido por Joaquín Moreno llegó a la final por el ascenso, la cual perdió ante el Irapuato, franquicia que está invitada a aparecer en la Liga de Expansión el torneo entrante. El primer equipo de la Máquina regresará a los el próximo martes. Aún se tiene que definir cuáles serán los técnicos en los equipos Sub 14 y Sub 18, confirmando a los Sub 17 y Sub 20.