Piden extremar precauciones con menores por onda cálida

Cd. Victoria, Tam.- Con el ya cercano cierre del Ciclo Escolar 2018-2019 y el inicio del período vacacional de verano, la Secretaría de Salud de Tamaulipas hizo un llamado a los padres de familia para extremar todas las precauciones y prevenir casos de deshidratación, insolación y golpes deen sus hijos al quedar expuestos a las

"Si no hay la necesidad los niños y las personas adultas no se expongan a los rayos solares cuando estos están más perpendiculares a la tierra, es decir, desde las once o doce del mediodía que ya empieza el calor a incrementarse hasta las cinco de la tarde", recomendó María de Jesús Martínez Escobar, encargada de la Dirección de Infancia y Adolescencia, "la recomendación es que se posterguen estas actividades y es necesario se hagan bajo alguna protección del sol, la otra recomendación es que de preferencia se utilicen bloqueadores solares".

En este sentido recomendó los protectores solares con factor de protección superior a cincuenta, así como para evitar quemaduras solares recomendó usar ropa con mangas y evitar exponerse por largos períodos, así como consumir muchos líquidos, preferiblemente agua, y no realizar actividades físicas a la intemperie entre las horas más calurosas.

"Una de las principales consecuencias, que no es tan extrema, son las quemaduras solares de primer grado, pero también tenemos la insolación, el golpe de calor, en los deportistas que salen a correr temprano el hecho de que suden demasiado y no recuperen los líquidos y los electrolitos tienden a tener calambres por la deshidratación y por la pérdida de potasio".

La doctora Martínez Escobar reportó que la mayoría de las consultas a menores en las unidades y clínicas de salud en el estado han sido por quemaduras solares de primer grado, finalmente recalcó que con el inicio del período vacacional también deberán de reforzarse las medidas en cuanto a la ingesta de alimento ya que las altas temperaturas pueden propiciar a la descomposición de estos ocasionando enfermedades gastrointestinales.