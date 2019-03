Piden evidenciar a discapacitados

Al no existir un censo en el Estado que evidencie la cantidad de personas con alguna discapacidad motriz en Tamaulipas, colectivos y asociaciones dedicadas a la defensa de estos grupos, hacen un llamado a las autoridades para elaborarlo.

Marco Bracho, Director del Centro de Capacitación y Talento Empresarial en Reynosa estimó que hasta el 10 por ciento de quienes tienen esta condición permanecen en el anonimato, alejados de los apoyos económicos, programas de desarrollo, aprendizaje, preparación, entre otros.

"Nos hemos dado cuenta que muchas veces no saben ni quién es el vecino, desconocemos si está en sillas de ruedas, si no puede caminar, entonces si nosotros mismos no sabemos eso, mucho menos las autoridades".

Este es el principal reto al que se enfrentan al convocar a eventos.

Constantemente realizan cursos con el objetivo de independizar a las personas con discapacidad o de vincularlos a empresas para aplicar a un trabajo estable.

Pidió también modificar los modelos de algunos programas.

"El modelo fue diseñado a finales de la segunda guerra mundial, esto condiciona los resultados, nadie puede esperar tener beneficios mayores si la convocatoria es deficiente, por eso a veces la comunidad con discapacidad se siente como que volvió a comenzar". denunció.

Bracho consideró necesario agregar en el censo el nivel económico, aspiraciones, zona habitacional y otros datos geográficos.