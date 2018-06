Piden escuela en un terreno baldío

"No se me hace justo que todas las colonias tengan una escuela...no tienen porque discriminarnos". Marcelo Vicente, vecino de Los Muros.

Por que no existen primarias, secundarias ni preparatorias cercanas al fraccionamiento Los Muros, sus residentes demandan que se construya un plantel escolar en un terreno descuidado que anteriormente servía de tianguis.

Marcelo Vicente, uno de los interesados, explicó que el plantel más cercano queda a varios kilómetros de distancia, lo que complica que algunos niños de la zona acudan, "en este lugar se necesita de preferencia una primaria o un kínder porque la más cercana es la Ruth Pérez Tamayo, no se me hace justo que todas las colonias tengan una escuela y la de nosotros no, no tienen porque discriminarnos".

El terreno que proponen los vecinos se ubica al final de la calle Ciudad de México Oriente en la colonia Los Muros, son los restos de un antiguo tianguis que hace más de 10 años era productivo "Había muchos comercios de distintas cosas, lo malo fue que llegó la inseguridad y varios negocios cerraron, unos se fueron y otros ya nada más no supimos".

Basurero clandestino

La inseguridad y robos que sufrieron los locatarios sirvió para terminar con el tianguis y ahora, en vez de comerciantes existe basura acumulada, desperdicios de alimentos, muebles, electrodomésticos y otros objetos.

Marcelo aseguró que como vecinos han denunciado en varias ocasiones "Aquí se pone muy feo en la noche o ya desde medio día,seguido nos toca ver cosas, personas que se quedan ahí adentro y lo usan de baño o que vienen nada más a tirar basura, llegan dejan las bolsas y se van, luego los perros se encargan de regar todo,es un círculo de nunca acabar".

Los colonos esperan que el terreno sea donado para que la Secretaria de Educación gestione un plantel "Es algo que nosotros hemos peleado mucho pero que no se ha logrado, hemos ido en varias ocasiones a pedirlo".

Por lo pronto, el antiguo tianguis seguirá funcionando como tiradero y resguardo.

EL RECUERDO de la fachada del antiguo tianguis.